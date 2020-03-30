Надя Дорофеева показала романтические фото с мужем в новом загородном доме

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с подписчиками в Инстаграм романтическими домашними фото - так знаменитость и ее супруг Владимир Дантес проводят карантин в их новом загородном доме.

Как рассказала в комментариях к посту Дорофеева, честную фотосессию они провели перед веб-камерой. "Творчество + карантин = любовь", - написала певица, поблагодарив фотографа по ту сторону экрана.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Спустя час после публикации свежие фото Дорофеевой собрали более 100 тыс. лайков. В комментариях фолловеры восхищаются парой: "Такие настоящие, класс", "Надя, вы очень крутые. Спасибо за настроение", "Идеальный карантин".

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Как стало известно ранее, вскоре группа "Время и Стекло", основанная в 2010-м году, проведет свой прощальный тур. Участники коллектива - Надя Дорофеева и Позитив - продолжат свои карьеры уже порознь.

Ранее певица Настя Каменских, записала новый влог, который посвятила карантину. Артистка показала фанам, как сейчас проходят ее будни.

А вот Леся Никитюк рассказала, как проходит ее карантин. Спойлер: не очень - ведущая готовит и моет полы.

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