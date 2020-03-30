RU  UA

Лайм

Надя Дорофеева показала романтические фото с мужем в новом загородном доме

Честную фотосессию знаменитость и ее супруг провели на веб-камеру

понедельник, 30 марта 2020, 13:30
читати статтю українською

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с подписчиками в Инстаграм романтическими домашними фото - так знаменитость и ее супруг Владимир Дантес проводят карантин в их новом загородном доме.

Как рассказала в комментариях к посту Дорофеева, честную фотосессию они провели перед веб-камерой. "Творчество + карантин = любовь", - написала певица, поблагодарив фотографа по ту сторону экрана.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Спустя час после публикации свежие фото Дорофеевой собрали более 100 тыс. лайков. В комментариях фолловеры восхищаются парой: "Такие настоящие, класс", "Надя, вы очень крутые. Спасибо за настроение", "Идеальный карантин".

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Как стало известно ранее, вскоре группа "Время и Стекло", основанная в 2010-м году, проведет свой прощальный тур. Участники коллектива - Надя Дорофеева и Позитив - продолжат свои карьеры уже порознь.

  • Ранее певица Настя Каменских, записала новый влог, который посвятила карантину. Артистка показала фанам, как сейчас проходят ее будни.
  • А вот Леся Никитюк рассказала, как проходит ее карантин. Спойлер: не очень - ведущая готовит и моет полы.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Все в ужасе за королеву: у лакея Елизаветы II обнаружили коронавирус

Коронавирус в королевском дворце - Covid-19 обнаружили у лакея, который близко контактировал с королевой Елизаветой

Тилль Линдеманн ответил на слухи о заболевании коронавирусом в стиле Чака Норриса

Подозрения на Covid-19 у фронтмена Rammstein не подтвердились

Госпитализированный Игорь Николаев показал результаты теста на коронавирус

Артиста госпитализировали в одну из клиник Москвы с подозрением на Covid-19

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: