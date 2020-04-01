49-летняя Клаудия Шиффер блеснула стройной фигурой и поделилась отношением к возрасту

В 2020 году Клаудии Шиффер исполняется 50 лет, но звезда 90-х не теряет формы и все еще может дать фору молодому поколению супермоделей. Мать троих детей снялась для британского Elle и рассказала, как относится к возрасту и былой славе.

"В свое время я получила много замечательных комплиментов. Но затем ты переходишь на следующий этап, двигаешься дальше. Ты не должна называться прекрасной всю свою жизнь. Это приятное воспоминание, но потом приходит следующее поколение, и ты сдаешься. Для меня это естественная вещь... сдаться, не быть завистливой или ревнивой, - говорит Шиффер. - На самом деле, я не могу придумать худшего сценария, чем если бы мне сказали: "Есть волшебная таблетка, и она заставит тебя снова выглядеть на 20".

Клаудия Шиффер уже 18 лет замужем за успешным кинорежиссером и продюсером Мэттью Воном, пара живет в Великобритании и воспитывает троих детей, старшему из которых 17 лет, а младшей - 10. Она до сих пор работает в модной индустрии, но в основном остается за кулисами: собирается выпустить коллекцию толстовок, трикотажа и футболок с французским брендом retre Cécile, сотрудничает португальской керамической компанией Bordallo Pinheiro. Также она была одним из исполнительных продюсеров фильмов "Рокетмен" и "Кингсман", и не скучает за сумасшедшей славой супермодели.

"Это было безумие ... как будто ты рок-звезда, - вспоминает Шиффер. - У нас была охрана на каждом показе мод. Они охраняли даже нижнее белье. Я была на подиуме, возвращалась, а мое нижнее белье постоянно исчезало - мой лифчик, мои трусики… их не было!"

Несмотря на известность, Шиффер всегда старалась поддерживать репутацию и не поддавалась искуениям звездной жизни. "Я просто делала свою работу и говорила: "Я ухожу!" - объяснила она. - После обеда постоянно проводились вечеринки, но я всегда думала: "Я должна преуспеть, я должна быть лучшей, я должна двигаться и не брать выходной". Таким образом, "Давай выпьем" было редкостью. Это очень опасно, и иногда непредсказуемо".

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