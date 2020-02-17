50-летняя Дженнифер Лопес взволновала фанатов горячим фото в бикини

После феерического выступления на Супербоул-2020 Дженнифер Лопес продолжает удивлять невероятной физической формой. 50-летняя певица и актриса сделала селфи в бикини, и ее подтянутая фигура вызвала настоящий фурор в Instagram.

"Расслабленная и перезарядившаяся", - подписала снимок Джей Ло, и меньше чем за сутки пост набрал больше 7 млн лайков и 100 тыс. комментариев. Среди них нашлись и комплименты от знаменитых друзей Лопес.

"Вот так значит, да?!" - в шутку возмутился музыкант Ленни Кравиц.

"Восхитительная", - написала супермодель Наоми Кэмпбелл.

Чтобы оставаться в форме, Дженнифер Лопес следит за питанием и уделяет много времени тренировкам. Звезда занимается в зале 3-4 раза в неделю, не забывая о танцах.

"Я на 100% убеждена, что тренировки - часть того, что делает меня такой счастливой, - сказала она журналу Hello. - Танец всегда был огромной частью моей жизни, и является ключом к моему счастью. И я действительно верю, что когда вы заботитесь о себе и работаете, чтобы оставаться здоровым, вы можете лучше позаботиться о тех, кого любите. Поэтому для меня тренировки определенно приоритет".

Также певица советует поддерживать гидратацию организма - пить достаточно воды.

"Большое количество воды может помочь вам лучше потренироваться и получить больше от тренировок, - сказала она. - Я стараюсь, чтобы мое тело было увлажненным и хорошо отдохнувшим после каждой тренировки. Таким образом, я готова снова испытать его на следующий день".

По совету диетолога она прекратила пить кофе и алкоголь, исключила все обработанные и рафинированные продукты.

"Я очень общительный человек и люблю проводить время со своими друзьями и семьей. Когда мы идем поесть, я стараюсь сделать здоровый выбор. Большинство ресторанов предлагают здоровые, низкокалорийные блюда, поэтому в меню я выбираю то, что соответствует моему стилю жизни. У меня будет салат или немного рыбы с овощами. И я обязательно пью много воды во время еды", - сказала Лопес.

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