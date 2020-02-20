Сальма Хайек ответила критикам, обвиняющим ее в увлечении ботоксом

53-летняя Сальма Хайек опубликовала в Instagram селфи на солнечном пляже, но далеко не все поклонники ответили на него комплиментами.

"Слишком много ботокса. Не нужно, Сальма!" - прокомментировал снимок один из пользователей.

Звезда "Фриды" и "Отчаянного" не прошла мимо замечания, защитив свою естественную красоту.

"У меня нет ботокса, - ответила она. - Но спасибо за совет, потому что я подумала, может быть, пришло время".

Фото: @salmahayek в Instagram

Как ни странно, ранее Хайек рассказывала изданию ЕТ, что хотела попробовать уколы от морщин во время подготовки к роли бизнесвумен Клэр Луны в фильме "Гламурные боссы".

"Я была так взволнована, потому что никогда этого не делала, - сказала она, добавив, что в конце концов ее график съемок исключает использование ботокса. - Может быть, это к лучшему. Может быть, я бы стала зависимой от этого или что-то в этом роде".

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