Сальма Хайек ответила критикам, обвиняющим ее в увлечении ботоксом

53-летняя Сальма Хайек опубликовала в Instagram селфи на солнечном пляже, но далеко не все поклонники ответили на него комплиментами.
"Слишком много ботокса. Не нужно, Сальма!" - прокомментировал снимок один из пользователей.
Звезда "Фриды" и "Отчаянного" не прошла мимо замечания, защитив свою естественную красоту.
"У меня нет ботокса, - ответила она. - Но спасибо за совет, потому что я подумала, может быть, пришло время".
Как ни странно, ранее Хайек рассказывала изданию ЕТ, что хотела попробовать уколы от морщин во время подготовки к роли бизнесвумен Клэр Луны в фильме "Гламурные боссы".
"Я была так взволнована, потому что никогда этого не делала, - сказала она, добавив, что в конце концов ее график съемок исключает использование ботокса. - Может быть, это к лучшему. Может быть, я бы стала зависимой от этого или что-то в этом роде".
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