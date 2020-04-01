Потап и Позитив запустили собственное YouTube-шоу 2POPODCAST

Участники группы Mozgi, Потап и Позитив (Алексей Завгородний) представили в YouTube свой новый проект 2POPODCAST. В нем приятели обсуждают на камеру актуальные темы и события, глядя на них через призму шоу-бизнеса.

Первый выпуск уже доступен для просмотра на одноименно YouTube-канале. На протяжении часа Потап и Позитив обсуждают карантин, проводят параллели между реальностью и жизнью в онлайне, а также звонят по видеосвязи MONATIK’у.

"Друзья давно просили вынести наши разговоры и обсуждения во внешний мир, что мы и сделали в эти сложные времена, - рассказал о проекте Потап. - Каждую среду мы будем поднимать интересующие всех вопросы, общаться онлайн и оффлайн с героями нашего времени, с представителями шоу-бизнеса, и просто классно проводить время вместе.

Ранее певица Настя Каменских, записала новый влог, который посвятила карантину. Артистка показала фанам, как сейчас проходят ее будни.

А вот Леся Никитюк рассказала, как проходит ее карантин. Спойлер: не очень - ведущая готовит и моет полы.

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