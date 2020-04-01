Вирус упал на мир... злой: MONATIK в день своего рождения посвятил строки коронавирусу

1 апреля украинский хитмейкер MONATIK (Дмитрий Монатик) отмечает день рождения - артисту исполняется 34 года. По случаю праздника главный ритмолов страны записал видео, в котором заговорил о коронавирусе.

Соответствующий ролик появился на странице именинника в Instagram. Дмитрий верит, что скоро все пройдет и наступит "здоровое время".

"Который день на карантине...Вирус упал на мир...злой...коронованный...Но я искренне верю, что в здоровое время скажу Вам: привет! Так что, до скорого! Ведь столько прекрасного всех нас ждет впереди! Поставь новые цели и наяву их смотри! Совсем скоро наступит действовать время! Пусть это последние рифмы в мои 33-ри... Зато первые рифмы в этом Апреле... Всем здоровья!", - говорит на видео певец.

С первых минут после публикации пост начал собирать тысячи просмотров, а в комментариях оставляют поздравления с самыми искренними пожеланиями.

Ранее MONATIK показал, что придерживается условий карантина. Певец проводит это время дома в окружении жены и двоих сыновей. А чтобы детям не было скучно, звездный папа устраивает вечерами домашние танцы.

MONATIK, который обычно держит личную жизнь за плотным занавесом, впервые открыто показал младшего сына Платона. В январе мальчику исполнилось уже три года, и за это время ни певец, ни его супруга Ирина Демичева ни разу не показывали его публике.

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