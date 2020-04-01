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Выдающийся джазмен Уоллес Рони умер от осложнений коронавируса

Виртуозному трубачу было всего 59 лет

среда, 1 апреля 2020, 10:29
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В возрасте 59 лет не стало Уоллеса Рони - выдающегося трубача, который был единственным протеже легенды джаза Майлза Дэвиса. Невеста музыканта сообщила, что причиной смерти Рони стали осложнения коронавируса, пишет CNN.

Фото: facebook.com/WallaceRoneyJazz

Рони скончался в медицинском центре университета Святого Иосифа в Патерсоне, штат Нью-Джерси. В США количество случаев Covid-19 превысило 163 тысячи, по состоянию на 31 марта умерло 2860 человек.

Уоллес Рони часто выходил за рамки классического джазового языка, работая в стилях фанк, хип-хоп, поп, бразильской и афро-карибской музыки. Он выпустил более 20 альбомов, в 1994 году получил грэмми за альбом "Tribute To Miles" и был номинирован еще раз в 1997 году.

Публицист музыканта сообщил, что семья Рони проведет поминальную службу после того, как закончится пандемия.

  • Тем временем принц Чарльз оправился от коронавируса и больше не нуждается в изоляции. Супруга наследника престола пока останется в изоляции.
  • Лидер Rammstein Тилль Линдеманн ответил на слухи о заболевании коронавирусом в стиле Чака Норриса. Подозрения на Covid-19 у него не подтвердились.

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