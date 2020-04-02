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Думала, что отравилась: 30-летняя модель Victoria's Secret попала в больницу с коронавирусом

Александра Грэм описала тяжелые симптомы инфекции

четверг, 2 апреля 2020, 12:00
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Модель Victoria's Secret Алексина Грэм сообщила, что была госпитализирована с тяжелыми симптомами коронавируса. 30-летняя английская красавица описала симптомы, которые сначала приняла за тяжелое отравление.

Фото: instagram.com/alexinagraham

"Это страшно - сначала у меня была рвота и диарея, появилась лихорадка, а затем, когда она прекратилась, я почувствовал сильный озноб, у меня кружилась голова, началась одышка, я потеряла способность говорить полными предложениями, мои легкие просто не позволяли мне. В груди болело, я не могла самостоятельно купаться, мне нужна была помощь, чтобы встать с кровати, и даже есть было больно, - написала модель в Instagram. - Когда у меня появились первые симптомы, я подумала, что это просто пищевое отравление".

Фото: instagram.com/alexinagraham

Грэм болеет уже 5 дней, и с каждым днем чувствует себя лучше. При этом девушка настоятельно просит воспринимать коронавирус всерьез. "Я вижу в новостях, что все еще продолжаются собрания и даже домашние вечеринки! Пожалуйста, оставайтесь дома в одиночестве или с теми, с кем вы живете, - пишет она. - Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно и, пожалуйста, оставайтесь дома".

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