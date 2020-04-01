Князь Монако выздоровел от коронавируса и рассказал о его последствиях

Князь Альбер II переболел коронавирусом и поделился своим опытом с изданием People. 62-летний глава Монако рассказал об остаточных явлениях инфекции и посетовал, что принц Чарльз слишком рано вышел из изоляции.

"У меня все еще есть небольшой кашель, но это вполне нормально. Я переговорил с несколькими людьми, и кашель у них продолжался еще некоторое время. В остальном все в порядке, - рассказал Альбер. - Врачи дали мне добро в понедельник утром. Но они сказали сразу не встречаться с семьей, нужно подождать еще 24 часа".

Фото: PALAIS PRINCIER

После изоляции в дворцовых апартаментах Альбер отправился в загородный дом, где его ждали жена принцесса Шарлин и 5-летние близнецы Жак и Габриэлла.

"Дом там достаточно большой, чтобы я мог самоизолироваться. У нас есть дополнительная спальня в конце коридора, а дети живут в комнатах внизу, - сказал он. - Я хочу немного сбавить обороты. Единственные встречи, которые я собираюсь проводить, - звонки по видеосвязи. В течение месяца у меня не будет никаких публичных выступлений, поездок или чего-то подобного".

Хотя князь Монако уже опроверг слухи о том, заразил принца Чарльза, он беспокоится, что наследник британского престола слишком рано прекратил свою самоизоляцию.

"Я думаю, что это немного авантюрно, если можно так выразиться, - сказал он. - Ему поставили диагноз только семь дней назад. Если у вас положительный результат теста, вы должны оставаться в изоляции в течение 14 дней. Вы можете быть со своей семьей или ограниченной группой людей, но вы не можете выходить, рискуя здоровьем других".

Самоизоляция принца Чарльза продолжалась 7 дней в соответствии с правительственными и медицинскими рекомендациями Великобритании.

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