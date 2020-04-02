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Карантин - не помеха: украинские актеры отпраздновали годовщину свадьбы

Супруги весело отпраздновали третью годовщину свадьбы

четверг, 2 апреля 2020, 12:15
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Украинские актеры Наталка Денисенко и Андрей Фединчик отпраздновали годовщину свадьбы. Супружеская пара вместе в счастливом браке три года.

Фото с празднования супруги поделились на своих Instagram-страницах. Влюбленные планировали устроить пышное гуляние, но карантин внес свои коррективы в их планы. "Мы планировали грандиозное празднование, а тут случился карантин, но он нам не помеха", - написала Наталка.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Актеры нарядились в свои свадебные наряды и устроили фотосессию в спальне. Чтобы добавить немного позитива, пара надела защитные маски. "Свадьба в День смеха - это в нашем стиле!", - отметил в своем микроблоге Андрей.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Фединчик и Денисенко познакомились во время работы над сериалом "Клан ювелиров". Сначала Андрей не пытал романтических чувств к Наталье, поскольку на тот момент был женат. Позже между актерами пробежала искра и Фединчик во всем признался супруге.

В апреле 2017 года влюбленные сыграли свадьбу на Мальдивах, а в сентябре того же года артисты стали родителями замечательного сына.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

  • Ранее Наталья Денисенко и Андрей Фединчик снялись в романтической фотосъемке в формате love story. На кадрах ролика звездные супруги нежно обнимаются, демонстрируя на камеру свои трепетные чувства.
  • 17 декабря Наталья Денисенко отпраздновала день рождения. В честь этого актриса решила подвести итоги. К своим 30-ти годам Наталья приобрела самое ценное в жизни - любящего мужа и ребенка.

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