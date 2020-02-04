Звезда "Крепостной" снялась в романтической фотосессии с мужем-актером

Наталья Денисенко, сыгравшая роль Ларисы Яхонтовой в костюмированной драме канала СТБ "Крепостная", уговорила мужа, актера Андрея Фединчика, на романтическую фотосъемку в формате love story.

Об этом актриса рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав бэкстейдж фотосессии. На кадрах ролика звездные супруги нежно обнимаются, демонстрируя на камеру свои трепетные чувства.

"Вчера мастер love story Андрей Бычковский сделал для нас с Андреем очень романтичную съемку. Самое главное для меня то, что было очень приятно и так романтично, а для Андрея - что очень быстро (он не любит фотосессии)", - написала Наталья.

Поклонники пары не смогли пройти мимо поста и рассыпались в комплиментах. "Очень красиво и нежно", Очень красивая пара", "Какие вы классные и милые", "Супер, такие милые", "Романтично, даже завораживающе", - пишут комментаторы.

Ранее актриса Анна Сагайдачная, сыгравшая роль Натали Дорошенко в украинском сериале "Крепостная", впервые стала мамой. Примечательно, что донедавна знаменитость скрывала свою беременность и решила признаться в этом лишь после того, как родила первенца.

Читайте также на theLime, как секс-символ "Крепостной", любимчик женщин Тарас Цымбалюк, показал свою возлюбленную. Вот кто эта красотка.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.