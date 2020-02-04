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Звезда "Крепостной" снялась в романтической фотосессии с мужем-актером

Трогательное видео актриса опубликовала в Instagram

вторник, 4 февраля 2020, 17:42
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Наталья Денисенко, сыгравшая роль Ларисы Яхонтовой в костюмированной драме канала СТБ "Крепостная", уговорила мужа, актера Андрея Фединчика, на романтическую фотосъемку в формате love story.

Об этом актриса рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав бэкстейдж фотосессии. На кадрах ролика звездные супруги нежно обнимаются, демонстрируя на камеру свои трепетные чувства.

"Вчера мастер love story Андрей Бычковский сделал для нас с Андреем очень романтичную съемку. Самое главное для меня то, что было очень приятно и так романтично, а для Андрея - что очень быстро (он не любит фотосессии)", - написала Наталья.

Поклонники пары не смогли пройти мимо поста и рассыпались в комплиментах. "Очень красиво и нежно", Очень красивая пара", "Какие вы классные и милые", "Супер, такие милые", "Романтично, даже завораживающе", - пишут комментаторы.

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