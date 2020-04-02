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Коронавирус забрал жизнь еще одного знаменитого джазмена

Вслед за трубачом Уоллесом Рони ушел пианист Эллис Марсалис

четверг, 2 апреля 2020, 11:20
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2 апреля от осложнений коронавируса умер выдающийся джазовый пианист и педагог Эллис Марсалис-младший. Смерть 85-летнего музыканта подтвердило издание The New York Times.

Фото: facebook.com/wyntonmarsalis

"Эллис Марсалис был легендой, - написала мэр Нового Орлеана ЛаТойя Кантрелл в Twitter. - Он был прообразом того, что мы имеем в виду, когда говорим о новоорлеанском джазе".

Новоорлеанский джаз также принято называть традиционным. Это стиль ранней джазовой музыки, возникший в первые десятилетия XX века. Марсалис был одним из музыкантов, усилиями которых стиль возродился в конце XX века. Пианист получил известность в начале 80-х годов и обучил четверых из шести сыновей, которые также стали выдающимися джазменами.

"Он ушел так, как он жил: принимая реальность", - написал в Facebook сын Эллиса, Вейнтон Марсалис.

Семья музыканта проведет частные закрытые похороны, и в будущем, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад, в Новом Орлеане установят публичный мемориал звезды джаза.

  • Ранее от коронавируса умер известный американский музыкант Адам Шлезингер. Обладателю премии Эмми было всего 52 года.
  • Ранее в возрасте 59 лет не стало Уоллеса Рони - выдающегося трубача, который был единственным протеже легенды джаза Майлза Дэвиса. Причиной смерти музыканта стали осложнения коронавируса.

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