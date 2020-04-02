В США от коронавируса умер известный музыкант - ему было всего 52

Американский музыкант Адам Шлезингер, основатель групп Fountains Of Wayne и Ivy, умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. На момент смерти ему было 52 года.

Как сообщает Variety, композитор больше недели находился в одной из больниц Нью-Йорка, а в среду, 1 апреля, его не стало.

Фото: Getty Images

Адам Шлезингер является обладателем премии "Эмми" за музыку к сериалу "Чокнутая бывшая". Он был номинирован на премию "Оскар" и "Золотой глобус" за саундтрек к фильму "То, что ты делаешь", режиссером которого выступил Том Хэнкс.

У музыканта осталось две дочери, с женой он был в разводе.

Ранее в возрасте 59 лет не стало Уоллеса Рони - выдающегося трубача, который был единственным протеже легенды джаза Майлза Дэвиса. Причиной смерти музыканта стали осложнения коронавируса.

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