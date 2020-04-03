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Актриса "Дизель Шоу" рассказала, как погибшая коллега помогла ей в отношениях с мужем

Яна Глущенко часто видит во сне Марину Поплавскую и каждый день о ней вспоминает

пятница, 3 апреля 2020, 10:20
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Участница юмористического проекта "Дизель Шоу" Яна Глущенко ежедневно вспоминает ту жуткую аварию, которая унесла жизнь Марины Поплавской. По словам актрисы, женщина была для нее не только коллегой, но и близкой подругой.

Так, в программе "Зірковий шлях" Яна призналась, что Марина сыграла не последнюю роль в том, что сейчас она замужем за концертным директором "Дизель Студио" Олегом Збаращуком.

Фото: instagram.com/yamo4ka

"О том, что Олег проявляет ко мне какую-то симпатию, знала только Маришка. Она была наша Музя, так мы ее называли. Я много с ней советовалась. И когда Олег сделал мне предложение, то кольцо, которое он подарил, я отдала Маришке на сохранение. Оно было у нее. И когда я закончила отношения, которые тогда у меня были, сказала: "Маришка, возвращай кольцо". Тогда я его уже надела и так ношу", - поделилась актриса.

Глущенко и Збаращук поженились в 2017 году, а в октябре того же года Яна родила сына, которому супруги дали имя Тамерлан.

Фото: instagram.com/yamo4ka

Яна также рассказала, что физически она почти восстановилась после аварии, а психологически - нет. Девушка часто видит во сне погибшую подругу и каждый день о ней вспоминает.

  • Напомним, что трагическое ДТП произошло 20 октября 2018 года. Автобус с актерами "Дизель Шоу" влетел в грузовик "Новая почта". В результате аварии Марина Поплавская погибла на месте. Известно, что в момент аварии актриса находилась на переднем сидении, рядом с водителем.
  • С момента аварии прошло уже полтора года, а актеры "Дизель Шоу" до сих пор вспоминают тот день с горечью и болью. Егор Крутоголов признался, что не раз уговаривал коллегу пересесть в более безопасное место.

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