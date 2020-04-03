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Это удавалось только ему: Кошевой рассказал о роли Зеленского в "95 Квартале" после президентства

Юморист не исключает того, что президент может вернуться в команду комиков

пятница, 3 апреля 2020, 12:30
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Один из художественных руководителей "Квартала 95" Евгений Кошевой признался, что после того, как Владимир Зеленский стал президентом студия "немного потеряла", поскольку он один выполнял сразу несколько обязанностей.

Об этом комик рассказал в интервью "Украинской правде". Кошевой заявил, что после президентства готов отдать Зеленскому должность, с которой удавалось справляться только ему.

Фото: instagram.com/kvartal95official

"Он придет на должность, которую занимал до президентства - художественный руководитель. Я с удовольствием отдам ему эту должность, - говорит Кошевой. - То, что Владимир Александрович стал президентом, коллектив от этого немного потерял. Потому что Вова выполнял несколько обязанностей: он был и худрук, и менеджер. Эти должности, которые он занимал в одном лице, это удавалось только ему. А теперь оно разошлось по другим людям. И теперь мы не можем понять, как он это делал".

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