Стало известно, кто займет кресло Зеленского на "Рассмеши комика" - это певица, которую знают все

В новом сезоне развлекательного шоу "Рассмеши комика" студии "Квартал 95" зрителей ждет сюрприз - новая судья. У Евгения Кошевого появилась звездная напарница - популярная певица Оля Полякова.

Об этом сказано на официальной странице студии в Instagram. "Наконец-то главная интрига нового сезона "Рассмеши комика" раскрыта - новой напарницей Евгения Кошевого в этом сезоне стала поп-дива Оля Полякова", - говорится в посте.

"Шутки я очень люблю, на любую тему. Главное - чтобы они действительно были остроумными. Но деньги я люблю не менее, и не хочу их кому-то отдавать. Поэтому сразу предупреждаю участников "Рассмеши комика", что меня покорить будет непросто. Не думайте, что я дурносмех. Нет-нет-нет, работу свою знаю хорошо и рассмешить меня будет трудно", - говорит Полякова.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, что в прошлом сезоне юмористического шоу "Рассмеши комика" кресло Владимира Зеленского занимал актер Юрий Ткач.

Ранее актер и худрук "Квартала 95" Александр Пикалов рассказал о замечаниях Владимира Зеленского к первому эфиру без его участия.

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