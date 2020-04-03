Скандальный 89-летний миллиардер в четвертый раз станет отцом: его старшей дочери - 65

89-летний британский бизнесмен Берни Экклстоун объявил, что ожидает ребенка с 44-летней женой Фабианой Флоси. Почетный президент Формулы-1, ославившийся коррупционными скандалами, уже является отцом троих детей, старшей из которых 65 лет, пишет Daily Mail. Его состояние оценивается в $3,2 млрд.

Узнав о скором отцовстве, миллиардер сделал очень откровенное признание о своей сексуальной жизни.

В этом нет ничего необычного! У меня не было работы какое-то время, поэтому у меня было достаточно времени для практики! - сказал он изданию. - Моя жена в восторге от новостей. Я очень счастлив и рад за нее, она уже несколько лет с нетерпением ждала, что это случится, поэтому я рад, что после моего ухода у нее кто-то будет. Это весело, я не вижу драмы, у меня есть внуки, и я с нетерпением жду еще одного ребенка.

Экклстоун и Фабиана Флоси ожидают мальчика в июле, и ребенок станет первым сыном магната. Кроме троих дочерей (65, 35 и 31 год), у него есть пять внуков и один правнук.

"Если речь идет о детях, я не вижу никакой разницы между 89 и 29 годами. У тебя те же проблемы, я полагаю", - добавил он.

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