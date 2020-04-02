В миграционной службе рассказали, как принц Гарри сможет легально жить и работать в США

1 апреля принц Гарри и Меган Маркл официально начали новую "финансово независимую" жизнь в Лос-Анджелесе, сложив обязанности старших членов королевской семьи. Но если в Канаде, являющейся страной-членом Британского Содружества, пара могла оставаться беспрепятственно, в США правила совсем другие. Адвокат миграционной службы рассказал Page Six, на каких правах "просто Гарри" живет в Америке.

Фото: @sussexroyal в Instagram

Для переезда в Лос-Анджелес в конце февраля Гарри мог получить либо обычную туристическую визу B1 / B2, либо дипломатическую визу A1, предназначенную для государственных чиновников и дипломатов. Он не может работать ни по одной из них, кроме как в правительственном или дипломатическом качестве по визе А1.

Поскольку Гарри больше не является представителем Британской Короны, для жизни и работы в США ему понадобится грин-карта. Он получит временное разрешение на работу и поездки после первоначального одобрения, но процесс получения грин-карты может занять более года. Спустя три года после получения грин-карты Гарри сможет стать гражданином США. Впрочем, для этого ему придется отказаться от королевского титула и очереди на престол, потому такой сценарий маловероятен.

"Я бы, вероятно, поручил некоммерческой организации Гарри и Меган спонсировать его, основываясь на истории благотворительности, общественных работ и активизма. Если организация не создана в США, им также придется ею заняться, - сказал адвокат иммиграционной службы. - Организация также может спонсировать его постоянное место жительства в категории по визе EB1A, но в настоящее время все быстрее и проще сделать благодаря супружескому спонсорству".

Виза EB-1 предназначена для людей, которые высоко ценятся в своей области. В качестве примеров правительство приводит обладателей Пулитцеровской премии, “Оскара”, победителей Олимпийских игр, а также уважаемых академических исследователей и должностных лиц. У Гарри есть все шансы ее получить, но Меган Маркл, как гражданка США, также имеет право спонсировать мужа для получения грин-карты. К слову, аналогичным образом Мелания Трамп в 2006 году получила право перевезти своих родителей из Словении.

СМИ сообщают, что принц Чарльз согласился платить миллионы долларов за безопасность Гарри и Меган в США. Щедрый отец не оставит сына и его семью без вооруженной охраны.

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