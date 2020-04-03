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Стивен Кинг анонсировал рэп-альбом и даже показал обложку, но это стеб над фанами и Эминемом

К шутке "король мистики и ужасов" подошел более чем основательно

пятница, 3 апреля 2020, 13:22
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72-летний Стивен Кинг анонсировал в Твиттер выход авторского рэп-альбома The Rap Bottom Remaineder ("Остатки со дна рэпа"). Писатель даже представил его обложку и трек-лист, но, похоже, все это лишь первоапрельский стеб с явной отсылкой к Эминему.

"Зацените, кореша. Без базара", - написал Кинг, назвавший себя Slim Scary. При этом к шутке писатель подошел более чем основательно. Чего только стоят названия заявленных треков: My, Myself, and IT ("Я, Снова Я и Оно"), How I Could Just Kill A Character ("Как Я Мог Взять и Убить Персонажа").

Фото: stephenking.com

Альбом от Slim Scary якобы должен выйти 9 января 2021 года. По словам писателя, на запись своего диска он решился после успешной коллаборации с музыкантом Джоном Мелленкампом, с которым они создали мюзикл The Ghost Brothers of Darkland County ("Братья-призраки округа Даркленд").

Примечательно, что к анонсу альбома Кинг прикрепил и несколько первых рецензий, якобы опубликованных именитыми журналами. И они также не лишены юмора: "Никто об этом не просил" (Variety), "Слишком трудно" (Entertainment Weekly).

Также в посте писателя есть и проморолик, который служит подтверждением того, что Кинг лишь решил разыграть своих фолловеров. При нажатии на "плей" в окне проигрывателя открывается клип к песне Рика Эстли Never Gonna Give You Up - знаменитое мем-видео, которым обычно люди дурачат друг друга, маскируя музыкальный ролик под любую другую гиперссылку. Конечно, такую шутку фолловеры Кинга приняли "на ура".

  • Ранее студент из Украины подписал контракт со Стивеном Кингом в рамках программы писателя Dollar Baby. Теперь у парня есть год, чтобы снять фильм.
  • Все знают боевики с Брюсом Уиллисом, но уже забыли о его музыкальном прошлом. А ведь в 80-х актер был хорош, и это не первоапрельская шутка.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Стивен Кинг

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