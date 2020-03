Все знают боевики с Брюсом Уиллисом, но уже забыли о его музыкальном прошлом. А ведь он был хорош

19 марта Брюс Уиллис отмечает свой 65-й день рождения. В этом возрасте звезда саги "Пятый элемент" может похвастаться завидно насыщенной карьерой, в которой было все - сцена, большое кино, признание миллионов и заоблачные гонорары. Фильмография Уиллиса насчитывает более 100 ролей, и они сделали его одним из самых узнаваемых актеров Голливуда. При этом мало кто знает о его музыкальном прошлом - страсти к блюзу и губной гармонике.

В конце 80-х, параллельно со съемками в первом "Крепком орешке", Уиллис выпустил два R&B-альбома и взобрался на верхние позиции чарта Billboard. Со временем его концерты в тесных барах выросли до уровня совместной сцены с Би Би Кингом, но музыка была и остается лишь задушевным хобби актера. Сегодня его пластинки пылятся на стриминговых сервисах и вряд ли продаются в магазинах, а ведь на них есть что послушать. И юбилей - отличный для этого повод.

Брюс Уиллис и Би Би Кинг на вечере памяти Рэя Чарльза (2004)Фото: Getty Images

Старший из детей Дэвида и Марлен Уиллис сильно заикался. Стоило парню разволноваться, как он тут же терял способность выражать свои мысли, не мог произнести и слова. В школе его давно прозвали "Бак-Бак" и уж точно не ждали на сцене местного театрального кружка. Забавно, но именно она помогла Брюсу преодолеть дефект речи, научиться контролировать эмоции, а вместе с этим - проложить первые ступени к колоссальной карьере в Голливуде.

В школьном кружке театралов Уиллис играл персонажей Уильямса и Шекспира, осваивал губную гармонику и время от времени подумывал о большой сцене. Эти мысли не покинули его и по окончании университета, когда жизнь бросала парня по штатам: в Нью-Йорке он перебивался мелкими ролями в театре и кино, в Калифорнии к ним добавилась работа за барной стойкой. Тем временем музыка оставалась большим хобби - владение вокалом и любимым инструментом Брюс оттачивал на сценах тесных клубов в составе ритм-энд-блюз-группы The Accelerators.

Фото: Getty Images

Именно в Калифорнии Уиллиса ждала первая большая роль. Комедийный сериал "Детективное агентство "Лунный свет" (1985) подарил молодому актеру статус знаменитости, ведь шоу популярнее тогда еще стоило поискать. Со славой пришли новые контракты и даже роль в рекламе холодильников для вина. В ней, кстати, актер тоже запел в своем любимом жанре.

Несмотря на плотный график, Уиллис искал возможность развить свое увлечение музыкой в нечто большее. Его вокал и искусное владение гармоникой не прошли мимо создателей "Лунного света", но пара эпизодов, в которых Уиллис демонстрирует свои таланты, не служили ему большим утешением. И новость о том, что актер подписал контракт с Motown Records, стала для его поклонников неожиданностью.

В это время некогда легендарный лейбл хватал последние глотки воздуха. На Motown Records свои карьеры начинали Стиви Уандер, Марвин Гэй и Майкл Джексон, но "золотые времена" прошли. От финансового и творческого кризиса контору продюсера Берри Горди-младшего не спас даже феноменальный хит Уандера I Just Called to Say I Love You. Что же касается Уиллиса, в Motown актера завело знакомство с Робертом Крафтом - тоже продюсером и коллегой Горди. И если многие считали их проект обреченным на провал, то Крафт в своей формуле успеха не сомневался. Оставалось сделать лишь несколько звонков и надеяться, что на другом конце телефонного провода ему не скажут "нет".

Так в январе 1987 года на полках магазинов появился дебютный The Return of Bruno - довольно посредственный, местами банальный, но искренний альбом Брюса Уиллиса в жанре R&B. Поучаствовать в его записи Крафт пригласил клавишника Букера Ти Джонса, вокалисток The Pointer Sisters и легенд лейбла - группу The Temptations. Музыканты подарили диску новичка Уиллиса отменное звучание, пусть его глянцевое продюсирование и отличалось от классики, вышедшей на лейбле ранее. В оправдание этому можно заметить, что именно так в те годы и звучал Motown Records. Сам актер выступил вокалистом, соавтором некоторых песен и, конечно же, исполнил партии губной гармоники.

Ко всему прочему The Return of Bruno поддержал канал HBO, выпустив одноименный комедийный мокьюментари о певце Бруно Радолини - якобы альтер-эго Брюса Уиллиса. Не сказать, что успех был столь грандиозным, но все же альбом достиг 14-ой позиции в чарте Billboard 200. Его сингл Respect Yourself, записанный в дуэте с Джун Поинтер, стал настоящим хитом - занял 5-ю ступеньку в Billboard 100 и 7-ю в британском UK Singles Charts.

Вот только одним хитом особо не нарадуешься, к тому же другие песни из альбома остались практически без внимания. Ну а с выходом боевика "Крепкий орешек" (1988) о Уиллисе-музыканте забыли и подавно. На устах его поклонников было лишь имя нового американского героя - Джона Макклейна.

Как отметят позже критики, выход второй пластинки актера был ожидаемым. Впрочем, как и то, что среди свежих 12-ти треков на If It Don't Kill You, It Just Makes You Stronger не нашлось ничего такого, чего до Брюса Уиллиса не показывали бы другие исполнители в жанре R&B. Но даже они не ждали, что диск провалится с треском.

Альбом вышел также на Motown Records в 1989-м и собрал уже пять авторских песен актера. Несмотря на ощутимый рост Уиллиса как вокалиста и музыканта в целом, диск так не попал в чарты США и стал для него последним.

"Трудно объяснить холодный прием второго альбома Уиллиса после теплого приема The Return of Bruno, - писал в своей рецензии для AllMusic Стивен Макдональд. - Уиллис не оперный тенор, но у него мощный блюзовый голос, и он заслуживает места в перечне такого рода альбомов".

В провале альбома винили его "невыразительную" обложку и слишком длинное название, которым стала цитата Ницше. Кто-то пенял на стилистику и даже общее отношение к актерам в музыке. При этом альбом If It Don't Kill You, It Just Makes You Stronger неоднократно хвалили за ту же искренность и энергичность. На этот раз и в лирике Уиллиса.

В YouTube сегодня скопилось немало роликов с живыми выступлениями актера. В их числе и совместное выступление с Би Би Кингом и Билли Престоном на вечере памяти Рэя Чарльза. Найдите несколько минут взглянуть на синергию этих бесконечно влюбленных в музыку людей.

