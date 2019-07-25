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Известной российской телеведущей запретили въезд в Украину

Дана Борисова незаконно посещала аннексированный полуостров

четверг, 25 июля 2019, 13:59
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Российской телеведущей Дане Борисовой, которая в 2017 году посетила оккупированный РФ Крым и публично назвала его российским, запрещен въезд в Украину сроком на три года.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в ответ на запрос "Детектора медиа". "На сегодня запрашиваемому вам лицу запрещен въезд в Украину сроком на три года", – сказано в сообщении. При этом в ведомстве не уточнили, когда именно был вынесен запрет для телеведущей.

Напомним, что неделю назад Дана Борисова приезжала в Киев на съемки нового российского шоу. Между съемками ведущая прогулялась по украинской столице, а также похвасталась, что в Украину попала беспрепятственно.

"Кстати, о встрече с пограничниками и таможней. Они заходили дважды, в полтретьего ночи и полседьмого утра, задавали, конечно вопросы и немного потрясли вещи. Но впустили в Киев, спокойно, тихо и мирно. Так что все сюда. Мы за мир и дружбу", - заявила телезвезда.

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