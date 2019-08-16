Мадонне - 61: топ 10 скандалов с участием певицы, которые сделали ее мировой знаменитостью

16 августа Мадонне исполнился 61 год. За 40 лет карьеры она много раз бросала вызов общественному мнению, превратившись в одну из самых обсуждаемых знаменитостей в мире. В честь дня рождения певицы сделали для вас подборку ее наиболее впечатляющих выходок.

1984: выступление Мадонны на MTV Music Awards

Во время первого живого исполнения суперхита “Like A Virgin” на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards Мадонна появилась в платье невесты, стоя на большом свадебном торте. Однако во время выступления у певицы слетел туфель, и вместо того, чтобы скромно продолжить номер, она спустилась на сцену и устроила шоу, которое, как считается, сделало ее мировой суперзвездой.

Мадонна ложиться на сцену и начинает кататься по полу. Во время этого действа ее платье задралось, и зрители церемонии увидели нижнее белье и подвязки. Для 1984 года такая откровенность была невероятно скандальной, но позже выступление было отмечено как одно из знаковых в истории канала MTV.

28 лет спустя Мадонна наконец-то раскрыла причину своего скандального танца на сцене MTV. “Я потеряла обувь и подумала: “О боже, как мне ее вернуть? Я решила притвориться, что так задумано. Бросилась на пол, перекатилась и потянулась за туфлей. И в это время платье поднялось, и стало видно белье. Я этого не хотела”, - рассказала звезда.

1986: выход песни “Papa Don’t Preach”

Композиция “Papa Don’t Preach”, спетая от лица беременной девочки, решившей оставить ребенка, вызвала в обществе бурную дискуссию. На этот раз консервативные силы, которые обычно осуждали Мадонну, аплодировали ее “пропаганде материнства”. Американская федерация планирования семьи, в свою очередь, раскритиковала ее за то, что подростковая беременность в песне представлена как нечто “крутое”. Исполнительный директор организации отговаривал радиостанции от ротации хита, полагая, что Мадонна оказывает на подростков больше влияния, чем любой другой артист.

Мадонна проигнорировала призывы образумить детей, оставшись в стороне от дебатов.

“Эта песня соответствует моему личному духу противостояния мужскому авторитету, будь-то Папа, Католическая церковь, или мой отец с его консервативными, патриархальными взглядами”, - заявила певица, подчеркнув, что женщины должны сами выбирать свой путь.

1989: выход клипа “Like a Prayer”

В клипе “Like a Prayer” можно увидеть религиозные образы, танец Мадонны перед горящими крестами и поцелуй чернокожего святого. До выхода музыкального видео песня использовалась в рекламе “Пепси”, но после того, как клип вызвал бурные споры, корпорация расторгла контракт с певицей.

“Если у вас вышла реклама, которая сбивает с толку людей, есть смысл ее остановить”, - сказал представитель компании. Но пожизненное противостояние Мадонны с Ватиканом и ее сложные отношения с католицизмом только начались - и не прекращаются до сих пор.

Режиссер видео Мэри Ламберт в интервью Rolling Stone рассказала, что ее целью было “заставить людей переосмыслить свои визуальные ориентиры и действительно искоренить предрассудки”.

1990: запрет музыкального видео “Justify My Love”

Канал MTV отказался выпустить в ротацию музыкальное видео Мадонны “Justify My Love”, в котором изображена пансексуальная оргия с ее тогдашним парнем Тони Уордом и другими скудно одетыми мужчинами и женщинами. Сегодня видео тоже воспринимается как очень сексуальное, но в 1990 году его преподносили как “угрозу мальчикам и девочкам Америки”.

Мадонна не растерялась и выпустила видео как сингл на VHS. Кассета имела полностью черную обложку, но несмотря на лаконичный дизайн, релиз 4 раза стал платиновым и был продан тиражом более миллиона копий по цене 9,98 долларов за штуку.

1993: концерт Мадонны в Пуэрто-Рико

В 1993 году Мадонна должна была прибыть в город Сан-Хуан на концерт, являющийся частью ее шоу “Girlie Show Tour”. Некоторые люди, боявшиеся влияния певицы на детей, требовали отмены концерта. Даже правительство, будучи не в силах отменить концерт, согласилось с тем, что влияние Мадонны пагубно. Дети были не согласны, билеты на шоу раскупили мгновенно, и религиозным группам пришлось довольствоваться пикетами.

В ответ на скандал Мадонна во время концерта потерла флаг Пуэрто-Рико о свою промежность, еще сильнее возмутив правительство и другие организации. Губернатор не стал просить у нее извинений, заявив, что это все равно что “просить груши с вяза”.

1994: Мадонна на шоу Дэвида Леттермана

С красноречивым ведущим вечернего шоу Дэвидом Леттерманом нелегко справиться, но в 1994 году Мадонне удалось не только переспорить, но и вывести его из себя. Когда Леттерман начал расспрашивать ее о сексуальной жизни, Мадонна обозвала его “больным дерьмом”, за чем последовали 20-минутные “дебаты”, которые едва ли стоит слушать детям до 16 лет. В определенный момент певица даже предложила Леттерману понюхать ее нижнее белье.

В 1996 году Мадонна рассказала журналу Spin, что продюсеры шоу на самом деле поощряли ее ругаться и подкалывать ведущего, но сам он об этом не знал.

“Я вышла и начала это делать, а Дэвид взбесился. Но то, как он меня представил, было уничижительным, так что все, в общем-то, было справедливо”, - рассказала звезда.

2003: поцелуй с Бритни Спирс и Кристиной Агиллерой

Спустя почти 20 лет после своего первого скандального выступления на церемонии награждения MTV Video Music Awards Мадонна снова наделала шума, исполнив песню с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой. На сей раз никто не терял туфлю, но перед импровизированной часовней на сцене Мадонна поцеловала Бритни Спирс в губы, а затем и Кристину Агилеру.

2006: тур “Confession”

Во время своего тура “Confession” Мадонна устроила очередную провокацию для католической церкви. Во время исполнения песни “Live to Tell” певица приковала себя к зеркальному распятию, надев терновый венец. Религиозные лидеры были недовольны, но Мадонна позже разъяснила: согласно задумке, ее исповедь происходила на распятии, с которого она позже спустила.

“Это не насмешка над церковью”, - заверила она.

2015: поцелуй Мадонны с Дрейком

В 2015 году на фестивале Coachella Мадонна решила напомнить о своей любви к поцелуям, заменив Бритни и Кристину другим популярным исполнителем, Дрейком. Тот, казалось, был застигнут врасплох публичной демонстрацией чувств, и выражение его лица впоследствии было не совсем приятным.

2018: Мадонна объявляет себя Мастером

В клипе на песню The Carters “Apeshit” Jay-Z и Бейонсе ходят среди произведений Лувра и утверждают свое господство над евроцентричным искусством. На фоне этого мощного заявления Мадонна необдуманно пошутила. В Instagram она опубликовала фотошоп-версию кадра, когда Jay-Z и Бейонсе смотрят на картины - только здесь картины заменены обложками ее альбомов. Она подписала снимок: “Учитесь у Мастера”. Поклонники Бейонсе отреагировали бурно, после чего Мадонна сменила подпись. Но пост все-таки сохранила.

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