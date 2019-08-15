В сети показали, как может выглядеть новый "Один дома": и это пока лучший мем на эту тему

Потроллив перезапуск фильма "Один дома" своей фотографией, 38-летний актер Маколей Калкин спровоцировал волну иронии и шуток в соцсетях, которая не утихает до сих пор. Пользователи создают мемы и представляют, каким мог бы стать сюжет новой картины. Тем временем снимок Калкина в Twitter собрал почти миллион лайков.

На этой неделе сеть облетел еще один самодельный постер, его автором стал некий John Paul Karliak. Предложенные им сюжет и мем в Facebook назвали пока лучшими на эту тему.

"Единственный новый "Один дома", который я хочу: овдовевшая Кейт Маккалистер собирается провести свое первое Рождество в одиночестве. Все ее дети разъехались по стране. Только Базз остается на связи, и он едет в Долливуд с семьей своей жены на праздник. Никто не слышал о Кевине с тех пор, как он переехал в Лос-Анджелес много лет назад. Но когда Кевин получает сообщение в Facebook от недавно выпущенных (и жаждущих мести) Липких Бандитов, что они идут за ним... в Чикаго … Кевин должен бежать по всей стране, чтобы помешать им нанести вред его маме. По пути он снова соединится со своим братом-врагом, встретится с дочерью короля польки и обнаружит, что часть семьи - это прощение. Но мать Кейт тоже откроет для себя кое-что: старые планы ловушек ее сына", - предложил он.

К своему сюжету парень предложил и постер с названием фильма - "Один дома. Дорога к прощению". На нем - актеры Маколей Калкин, Джо Пеши и Дэниел Стерн из оригинального состава. Пост креативщика собрал более 14 тыс. лайков в соцсети. В комментариях парню предложили без каких-либо сомнений слать свои сюжет и постер прямо в компанию Disney.

Тем временем в сети продолжают делиться не менее забавными мемами на эту тему:

Напомним, в компании Disney решились взяться за ремейки фильмов, которые сегодня уже называют классикой. Так, новую жизнь подарят картинам "Один дома" и "Ночь в музее". Рассматриваются варианты переснять и такие проекты как "Дневник слабака" и "Оптом дешевле". Картины переснимут специально для платформы Disney+, запуск которой ожидается уже 12 ноября.

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