Скандальный концерт Таисии Повалий в Киеве не состоится: названа причина

Киевский концерт Таисии Повалий, который она анонсировала на 10 декабря во Дворце "Украина", не состоится. Причиной отмены выступления певицы стало то, что стороны не пришли к определенному соглашению.

Об этом во время брифинга заявил директор Дворца "Украина" Роман Недзельский, пишет "Укринформ". Он также подчеркнул, что на эту дату уже запланировано другое мероприятие.

"Концерта Таисии Повалий во Дворце "Украина" не будет, так как не соблюдена вся процедура… Если она украинская певица, то должна адаптироваться к тому, что у нас сегодня есть. Если она не адаптируется, то социум ее не воспримет", - сказал Недзельский.

Он также добавил, что никаких предварительных соглашений с певицей подписано не было.

Напомним, что Таисия Повалий не выступала на родине с 2014-го года, зато она была частой гостьей на концертах в Кремле, активно гастролировала в России.

А в этом году певица решила дать большой концерт в Киеве и приурочить его к своему 55-летию. Информация о выступлении Повалий появилась 23 июля. Анонс события певица разместила на своей странице в Instagram и сразу сообщила, что билеты уже есть в продаже.

Кого-то эта новость порадовала, но большинство отреагировали негативно, обвинив артистку в предательстве. А директор ДК назвал информацию о концерте Повалий "провокацией", а продажу билетов незаконной.

После этого Таисия написала новый пост, в котором заявила, что ее "достало вранье вокруг ее персоны".

"В Крыму не была! Крымчан с Днем России не поздравляла! Подумайте, меня бы не впустили в Украину, где я живу все пять лет! На гастроли не "убегаю", а выезжаю! Ни один закон я не нарушала! И не понимаю, почему мне, гражданке Украины, Народной артистке Украины, нельзя петь на родине?" – написала Повалий.

Ранее в российской столице состоялось шоу Таисии Повалий под названием "Сердце - дом для любви". Артистка отметила, что это событие стало для нее "знаковым".

Муж Таисии Повалий, продюсер Игорь Лихута, заявил, что певица не выступает в родной стране, так как здесь ее "травят".

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