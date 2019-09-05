RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Скандальный концерт Таисии Повалий в Киеве не состоится: названа причина

Певица пока никак не отреагировала

четверг, 5 сентября 2019, 10:05
читати статтю українською

Киевский концерт Таисии Повалий, который она анонсировала на 10 декабря во Дворце "Украина", не состоится. Причиной отмены выступления певицы стало то, что стороны не пришли к определенному соглашению.

Об этом во время брифинга заявил директор Дворца "Украина" Роман Недзельский, пишет "Укринформ". Он также подчеркнул, что на эту дату уже запланировано другое мероприятие.

"Концерта Таисии Повалий во Дворце "Украина" не будет, так как не соблюдена вся процедура… Если она украинская певица, то должна адаптироваться к тому, что у нас сегодня есть. Если она не адаптируется, то социум ее не воспримет", - сказал Недзельский.

Он также добавил, что никаких предварительных соглашений с певицей подписано не было.

Напомним, что Таисия Повалий не выступала на родине с 2014-го года, зато она была частой гостьей на концертах в Кремле, активно гастролировала в России.

А в этом году певица решила дать большой концерт в Киеве и приурочить его к своему 55-летию. Информация о выступлении Повалий появилась 23 июля. Анонс события певица разместила на своей странице в Instagram и сразу сообщила, что билеты уже есть в продаже.

Кого-то эта новость порадовала, но большинство отреагировали негативно, обвинив артистку в предательстве. А директор ДК назвал информацию о концерте Повалий "провокацией", а продажу билетов незаконной.

После этого Таисия написала новый пост, в котором заявила, что ее "достало вранье вокруг ее персоны".

"В Крыму не была! Крымчан с Днем России не поздравляла! Подумайте, меня бы не впустили в Украину, где я живу все пять лет! На гастроли не "убегаю", а выезжаю! Ни один закон я не нарушала! И не понимаю, почему мне, гражданке Украины, Народной артистке Украины, нельзя петь на родине?" – написала Повалий.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Ирина Билык резко высказалась о Екатерине Кухар: похоже, певица поспешила с выводами

На "Танцях з зірками" между Ириной Билык и Екатериной Кухар произошел конфликт.

В американской школе запретили книги о Гарри Поттере по совету экзорциста

Католическая школа в США запретила книги о Гарри Поттере, заявив, что заклинания в них вызывают злых духов

Испанская певица погибла на глазах у толпы из-за взрыва на сцене

Взрыв на сцене убил 30-летнюю испанскую певицу Джоану Сайнс Гарсиа - подробности трагедии.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: