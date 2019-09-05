Я ему верю: Скарлетт Йоханссон заступилась за обвиненного в растлении детей режиссера

Скарлетт Йоханссон поддержала режиссера Вуди Аллена, обвиненного в растлении малолетних его бывшей женой, актрисой Мией Фэрроу ("Ребенок Розмари"). Об этом звезда "Мстителей" и одна из муз Аллена рассказала изданию The Hollywood Reporter.

Большая часть Голливуда дистанцировалась от культового режиссера, поскольку движение #MeToo побудило пересмотреть обвинения в сексуальном насилии над детьми со стороны Фэрроу и его приемной дочери Дилан. Хотя 83-летний Вуди Аллен неоднократно отвергал обвинения, Майкл Кейн, Тимоти Шаламе, Грета Гервиг и другие актеры публично выразили сожаление по поводу работы с ним.

"Я люблю Вуди, - сказал Йоханссон. - Я верю ему, и я буду работать с ним в любое время".

Вуди Аллен немало поспособствовал становлению карьеры 34-летней Йоханссон. Она исполнила ведущие роли в его фильмах "Матч-пойнт", "Сенсация" и "Вики Кристина Барселона". Актриса сказала, что говорила с Алленом об обвинениях, и он отстаивает свою невиновность. Кроме того, Аллен никогда не был обвинен в уголовном преступлении, поскольку ни Миа Фэрроу, ни Дилан никогда не предоставляли полиции доказательств своих обвинений.

Йоханссон активно занимается проблемами женщин и была одной из первых сторонниц движения против домогательств на работе Time's Up.

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