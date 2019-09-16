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Телохранитель Майкла Джексона рассказал, что привело к смерти певца

Мэтт Фиддс утверждает, что певец так и не отошел от стресса из-за обвинений в педофилии

понедельник, 16 сентября 2019, 13:30
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Бывший телохранитель Майкла Джексона Мэтт Фиддс утверждает, что обвинения певца в педофилии сыграли значительную роль в его смерти. В интервью Daily Star Фиддс, который в настоящее время управляет сетью школ боевых искусств, рассказал, что после громкого суда в 2005 году Джексон буквально стал параноиком.

Мэтт Фиддс пообщался со СМИ после выхода документального фильма про Майкла Джексона "Преследуй правду". В отличие от широко обсуждаемой картины 2019 года "Покидая Неверленд", где двое мужчин обвиняют певца в сексуальном насилии, новый фильм защищает Джексона.

Бывший телохранитель объясняет, что для Майкла Джексона все пошло наперекосяк, когда он предстал перед судом по обвинению в растлении 13-летнего Гэвина Арвизо. И хотя в конечном итоге Джексон был признан невиновным по всем пунктам, его здоровью был нанесен большой ущерб.

"После приговора стало ясно, что он никогда не сможет щелкнуть пальцами и снова вернуться в режим Майкла Джексона, - говорит Фиддес. - В конце он был как ходячий мертвец. Еда и сон были для него большой проблемой, он был полностью раздавлен".

Напомним, что на суде 2005 года сторона обвинения утверждала, что Джексон напоил Арвизо, а затем занимался с ним мастурбацией. В связи с этим певца арестовали, но выпустили под залог через сутки. В его поместье "Неверленд" прошли обыски, но улик, подтверждающих вину Джексона, обнаружено не было.

Суд над Майклом Джексоном длился 4 месяца. Скандальный процесс освещало более 2200 аккредитованных журналистов, но присяжные постановили, что музыкант невиновен. Несмотря на оправдательный вердикт, судебный разбирательства сделали Майкла Джексона параноиком.

"Он боялся, что его убьют на сцене и хотел носить бронежилет во время выступлений, - вспоминает Мэтт Фиддес. - Мы говорили с ним, уверяли, что публика его любит, а охрана будет за ним присматривать".

Однако стресс не прошел. По словам бывшего охранника, Джексон начал злоупотреблять лекарственными препаратами и умер 4 года спустя от передозировки сильнодействующего седативного средства пропофол.

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