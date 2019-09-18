Участник группы Backstreet Boys обвинил родного брата в намерении убить его жену

Участник поп-группы Backstreet Boys Ник Картер и его сестра наложили запретительный судебный приказ на их младшего брата Аарона Картера. Певец утверждает, что тот признался в скрытых намерениях убить его беременную жену.

"В свете тревожного поведения Аарона и его недавнего признания в том, что он думает об убийстве моей беременной жены и будущего ребенка, у нас не было выбора, кроме как принять все возможные меры для защиты себя и своей семьи, - написал Ник Картер в Твиттере. - Мы любим нашего брата и искренне надеемся, что он получит надлежащее лечение, в котором нуждается, прежде чем ему или кому-либо еще будет причинен какой-либо вред".

Согласно временному запретительному приказу, Аарон должен держаться на расстоянии не менее 30 метров от Ника, его жены Лорен Китт, их детей, других членов семьи и их резиденции в Лас-Вегасе, сообщает издание Page Six.

31-летний Аарон отверг обвинения, выдвинутые его братом.

"Я поражен обвинениями, выдвигаемыми против меня, и я не желаю никому вреда, особенно моей семье, - написал он в Твиттере. - Без них я буду в порядке. Они должны оставить меня в покое. Майкл Джексон сказал мне, что это случится, и он был прав".

В другом твите, в котором Аарон поделился старым видео из реалити-шоу «Дом Картеров», он написал: "Оставь меня в покое. На всю оставшуюся жизнь. Я умоляю тебя. Пожалуйста. Я даже не видел вас, ребята, а ты, Ник, унижал меня всю мою жизнь. И замучил меня в детстве. Все это знают. Это происходило публично, и теперь ты боишься правды".

Аарон утверждает, что полицейские были в его доме восемь раз за две недели, но каждый раз уходили ни с чем.

"Я не заслужил постоянных проверок от моей семьи. Полицейские продолжают приезжать, но уходят через 15 минут", - сообщил он своим поклонникам в социальной сети.

По данным СМИ, семья Аарона Картера обеспокоена его психическим состоянием, поскольку он регулярно выставляет напоказ свою внушительную коллекцию оружия. Но адвокат Картера уверяет, что он ни для кого не представляет опасности.

"Аарон соблюдает закон и отвечает на все без исключения запросы правоохранительных органов. Он прошел несколько проверок [психического] здоровья, и ни одна из них не привела к каким-либо действиям", - заявил он в комментарии Page Six.

В начале сентября Аарон Картер стал гостем американского ток-шоу "The Doctors", где рассказал, что у него диагностировали расстройство личности, шизофрению, биполярное расстройство и острую тревогу. После появления на телевидении полиция пришла к дому Картера с намерением поместить его в психиатрическую больницу. Картер, в конечном счете, смог убедить офицеров и психолога, что он не представляет угрозы никому, включая его самого. Тем не менее, полиция может конфисковать свыше 500 с лишним единиц огнестрельного оружия, которым в настоящее время владеет Картер в соответствии с законами штата Калифорния.

Аарон Картер также занимается музыкой, и с 1997 года выпустил 8 альбомов. В 2002 году он выступал на разогреве у Backstreet Boys в Берлине, но в СМИ его личность освещали преимущественно из-за отношений с певицами Хилари Дафф и Линдси Лохан.

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