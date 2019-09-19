Мужчина, обвинивший Кевина Спейси в домогательствах, умер накануне суда

Согласно уведомлению адвокатов Кевина Спейси, в США скончался анонимный массажист, подавший иск против актера в сентябре 2018 года. Мужчина утверждал, что во время сеанса массажа Спейси вынудил его дважды прикоснуться к его гениталиям.

Издание Vulture сообщает, что Спейси потребовал прекратить дело из-за сокрытия личности жертвы, но федеральный суд вынес решение о его рассмотрении. В августе стороны согласились, что дело будет передано в суд, но адвокат истца объявил, что клиент недавно скончался. Никаких подробностей о смерти истца не было раскрыто. Иск может быть продолжен его наследниками, но потеря ключевого свидетеля затруднит рассмотрение обвинений. Желание жертвы сохранить анонимность из соображений безопасности и конфиденциальности также может быть скомпрометировано.

Обвинения против Спейси впервые появились в октябре 2017 года, в начале движения #MeToo. 47-летний актер Энтони Рэпп утверждал, что Спейси домогался его, когда ему было 14 лет. Спейси отверг обвинения в Твиттере, извинился перед Рэппом и раскрыл свою сексуальную ориентацию.

В течение следующих двух лет появилось еще несколько десятков обвинений - от нежелательных прикосновений до прямого сексуального насилия. Часто они исходили от мужчин, которые были очень молодыми или несовершеннолетними во время инцидентов.

Во время скандала Спейси был отстранен от главной роли в сериале Netflix "Карточный домик". Сам актер до сих пор отрицает, что совершал какие-либо правонарушения. Чтобы объясниться, он даже записал видео, в котором сыграл своего персонажа из "Карточного домика".

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