RU  UA

Лайм

У Винника ответили на критику из-за участия в "мирной" акции с артистами РФ: вот только есть "но"

В пресс-службе певца объяснили его участие в проекте "Всем мир"

четверг, 26 сентября 2019, 17:58
читати статтю українською

Участие украинского певца Олега Винника в российской акции "Всем мир" не противоречит жизненной и патриотической позиции артиста.

Об этом говорится в официальном ответе пресс-службы музыканта на запрос "Укринформа".

"Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день мира. Этот День Генеральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов - как на национальном, так и на международном уровне", - сказано в ответе.

Представители певца подчеркнули, что Олег Винник "неоднократно выражал свою твердую гражданскую позицию и выступал в поддержку мира в нашей стране и во всем мире".

"Решение поддержать Международный проект, который был запущен в Международный день мира, не идет в разрез с жизненной и патриотической позицией артиста. По условиям проекта, участнику необходимо было самостоятельно снять на камеру то, что он хочет сказать в защиту мира на планете и произнести фразу: "Всем мира" на родном языке", - отметили в пресс-службе.

Однако у артиста упустили несколько важных моментов. Во-первых, Винник - единственный украинский участник этой акции. А во-вторых фраза "Всем мира", которую по правилам международной акции он должен был сказать на украинском языке, прозвучала и на русском.

К тому же в ролике приняли участие российские звезды, которые являются сторонниками политики президента РФ Владимира Путина и поддерживают аннексию Крыма. А именно - певица Валерия, журналист Владимир Познер, актер Дмитрий Певцов и композитор Игорь Крутой

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймСкандал
Теги: Олег Винник

Поделиться

Новости партнеров

Читайте также

Братья не делятся: Винник появился в "мирной акции" топ-артистов РФ - в сети волна гнева

Украинский певец Олег Винник засветился в проекте "Всем мир", который стартовал в России 21 сентября.

Тенор Пласидо Доминго покидает ведущую оперу США из-за секс-скандала

Обвинения в сексуальных домогательствах именитому артистку выдвинули сразу девять артистов

Брэд Питт рассказал, как защитил Гвинет Пэлтроу от домогательств Харви Вайнштейна

Домогательства Харви Вайнштейна - как Брэд Питт защитил бывшую девушку Гвинет Пэлтроу в 1995 году

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: