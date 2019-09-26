У Винника ответили на критику из-за участия в "мирной" акции с артистами РФ: вот только есть "но"

Участие украинского певца Олега Винника в российской акции "Всем мир" не противоречит жизненной и патриотической позиции артиста.

Об этом говорится в официальном ответе пресс-службы музыканта на запрос "Укринформа".

"Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день мира. Этот День Генеральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов - как на национальном, так и на международном уровне", - сказано в ответе.

Представители певца подчеркнули, что Олег Винник "неоднократно выражал свою твердую гражданскую позицию и выступал в поддержку мира в нашей стране и во всем мире".

"Решение поддержать Международный проект, который был запущен в Международный день мира, не идет в разрез с жизненной и патриотической позицией артиста. По условиям проекта, участнику необходимо было самостоятельно снять на камеру то, что он хочет сказать в защиту мира на планете и произнести фразу: "Всем мира" на родном языке", - отметили в пресс-службе.

Однако у артиста упустили несколько важных моментов. Во-первых, Винник - единственный украинский участник этой акции. А во-вторых фраза "Всем мира", которую по правилам международной акции он должен был сказать на украинском языке, прозвучала и на русском.

К тому же в ролике приняли участие российские звезды, которые являются сторонниками политики президента РФ Владимира Путина и поддерживают аннексию Крыма. А именно - певица Валерия, журналист Владимир Познер, актер Дмитрий Певцов и композитор Игорь Крутой

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