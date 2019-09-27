Ким Кардашьян угодила в скандал из-за армяно-турецкого конфликта

38-летняя телезвезда и бизнес-вумен Ким Кардашьян - наполовину армянка, и ранее публично призывала руководство США признать Геноцид армян, имевший место в нынешней Турции во время и после Первой мировой войны. Поэтому решение Ким развернуть производство нижнего белья бренда SKIMS в Турции вызвало споры в армянской общине, пишет Daily Mail.



Ким Кардашьян в белье SKIMS / @skims в Instagram

Армянский национальный комитет Америки (АНКА) сначала поблагодарила Ким Кардашьян за повышение общественной осведомленности об Армении, а затем написала в Твиттере: "Мы видели, что вы делаете некоторые продукты [бренда] SKIMS в Турции. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы производить их в Армении, которая славится своим высоким мастерством и обслуживанием".

Звезда ответила, что ее решение использовать турецких производителей было исключительно деловым.

"Когда я впервые задумалась о создании собственной компании по производству одежды, то уже знала, что хочу, чтобы каждая деталь была сделана наилучшим образом; из лучших материалов; от стадии проектирования до создания, тестирования, инноваций и подгонки, - написала она в Твиттер. - Мы консультировались с экспертами и искали во всем мире лучшие в своем классе варианты, некоторые из которых были найдены в Турции".



Продукция бренда SKIMS Ким Кардашьян

Затем Кардашьян озвучила позицию своего бренда по поводу армяно-турецких отношений: "Мы твердо выступаем против дискриминации любого рода; против [дискриминации] любого человека или нации на основе прошлого".

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" также написала, что в ближайшие две недели собирается посетить Армению и надеется создать рабочие места для армян.

"Я твердо верю, что для того, чтобы произошли перемены, вы должны быть готовы работать со всеми людьми, даже если у вас есть разногласия в политических взглядах", - заключила она.

Покойный отец Ким Кардашьян, адвокат Роберт Кардашьян, родился в семье американских армян, но ее прадедушка и прабабушка были этническими армянскими иммигрантами. Во время и после Первой мировой войны турки занимались этнической чисткой армян, пытаясь создать националистическое турецкое государство на руинах Османской империи.

Еще в апреле 2011 года Ким глубоко возмутил тот факт, что ее фотографию поместили на обложку турецкого Cosmopolitan в том же месяце, в котором отмечается в День памяти жертв Геноцида армян.

"Cosmopolitan имеет несколько международных изданий по всему миру, и когда я делал эту съемку для его обложек, я не знала, что Турция планирует опубликовать мою историю в этом месяце, учитывая воспоминания о геноциде", - заявляла Ким. Похоже, теперь ее позиция стала менее категоричной.

Ранее Ким Кардашьян рассказала о депрессии в связи с неизлечимой болезнью

Также супруга Канье Уэста вспомнила, как отложила роды ради маникюра

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.