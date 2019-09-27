Олег Винник оказался в базе "Миротворца": в чем обвиняют артиста

Поп-певец Олег Винник оказался в базе украинского добровольческого центра "Миротворец", который фиксирует преступления против национальной безопасности государства.

Согласно информации на сайте, артисту вменяют "участие в российской пропагандистской антиукраинской акции "ВсемМир", направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией войны на Украину". Иначе говоря, все дело в "мирной акции", в которой Олег Винник принял участие с рядом российских артистов и других известных приверженцев агрессии по отношению к Украине.

"Российские звезды, которые поддержали силовой захват российскими войсками Крыма, а потом российскую агрессию на украинском Донбассе, сняли издевательский клип, в котором поют о том, что хотят мира. В этом ролике появился также украинский певец Олег Винник", - также отмечается в базе "Миротворца".

Ниже на странице приведены фото и видеодоказательства участия певца в скандальной акции.

Напомним, ролик с участием Олега Винника опубликовали в YouTube 26 сентября. На видео певец появился в компании российских знаменитостей, в том числе Владимира Познера, Игоря Крутого, певицы Валерии и других. Вместе они исполнили песню "о мире" и "неделимых братьях", якобы приурочив свою акцию к Международному дню мира, которым ООН объявила 21 сентября.

Видео и появление Винника в ряду артистов, фактически поддержавших аннексию Крыма, вызвало крайне негативную реакцию украинцев. В свою очередь, в ответ на критику у певца поспешили заявить, что акция "не противоречит жизненной и патриотической позиции артиста".

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