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Режиссера "Форсажа" обвинили в изнасиловании

Это не первое обвинение в сексуальных преступлениях, предъявленное 70-летнему Робу Коэну

понедельник, 30 сентября 2019, 13:36
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Режиссер фильмов "Форсаж", "Три икса" и "Мумия: Гробница Императора Драконов" Роб Коэн был обвинен в сексуальном насилии. Издание HuffPost пишет, что в 2015 году Коэн напал на анонимную жертву, пока она находилась без сознания.

По словам женщины, названной в статье Джейн, Коэн пригласил ее на деловую встречу в Нью-Йорке, чтобы обсудить совместную работу над телевизионным проектом. После ужина она почувствовала головокружение, но все же решила сопроводить режиссера в бар, "обрадовавшись возможности карьерного роста". Следующее, что она помнит, - как проснулась обнаженной в постели с Коэном.

Издание сообщает, что после встречи с Коэном Джейн обратилась за помощью. Кроме того, двое близких людей подтвердили, что она рассказала им о нападении сразу после того, как оно произошло.

Адвокат Коэна Мартин Сингер ответил на обвинения 13-страничным письмом в HuffPost.

"Предложенная история - это возмутительный клеветнический удар, делающий чрезвычайно оскорбительные утверждения о том, что мой клиент совершал отвратительные сексуальные проступки, уголовные правонарушения и другие ненадлежащие действия, которые он яростно оспаривает и отрицает", - написал он. Также защитник предупредил, что публикация подобных историй "поддерживает медийное безумие #MeToo".

Ранее в этом году Коэн столкнулся с аналогичными обвинениями со стороны 32-летней дочери Валькирии Уэзер, которая обвинила его в растлении. Трансгендерная женщина также утверждает, что отец в возрасте 13-лет водил ее к секс-работникам, чтобы сделать ее гетеросексуальным мальчиком. Эти обвинения Коэн также опроверг.

70-летний режиссер наиболее известен благодаря созданию первого фильма франшизы "Форсаж" в 2001 году. Также в 2008 году он снял приключенческую картину "Мумия: Гробница Императора Драконов" с Брэнданом Фрейзером и Джетом Ли.

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