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Скандал продолжается: Пласидо Доминго покинул Оперу Лос-Анджелеса из-за обвинений в домогательствах

Доминго был ее генеральным директором в течение 16 лет

четверг, 3 октября 2019, 13:05
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Знаменитый оперный певец и девятикратный обладатель "Грэмми" Пласидо Доминго покинул пост генерального директора Оперы Лос-Анджелеса из-за обвинений в сексуальных домогательствах. В своем заявлении New York Times он объяснил, что хотя занимал этот пост с 2003 года, скандалы создали в его компании слишком неблагоприятную для работы атмосферу.

Объявление появилось менее чем через две недели после того, как 78-летний тенор ушел из Метрополитен-оперы в Нью-Йорке накануне запланированного выступления в постановке "Макбет".

Доминго оказался в центре громкого скандала в августе 2019 года, когда несколько женщин обвинили его в систематических сексуальных домогательствах, которые, по словам одной из них, были "хорошо известным секретом" в течение многих лет.

По информации New York Post, в настоящее время существует более десятка обвинителей Доминго, включая певицу Анжелу Тернер Уилсон, которая утверждала, что звезда оперы схватил ее за грудь.

В прошлом месяце Американская гильдия оперных артистов объявила, что расследует обвинения против испанского тенора. Опера Лос-Анджелеса также проводила внутреннее расследование, после того как театры в Филадельфии, Далласе и Сан-Франциско отменили запланированные представления с участием Пласидо Доминго.

Объявляя об уходе Доминго, труппа в Лос-Анджелесе поблагодарила его за давнюю связь с театром и назвала его вклад в культурную жизнь города "беспрецедентным и глубоким". Доминго, в свою очередь, отверг обвинения и сказал, что "продолжит работу, чтобы очистить свое имя".

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