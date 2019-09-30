Леонардо ДиКаприо пристыдил людей, отрицающих глобальное потепление

Леонардо ДиКаприо публично осудил политиков, которые "не выполнили обещаний Парижского климатического соглашения", а также тех, кто отреагировал на недавнюю Глобальную климатическую забастовку критикой ее лидера, 16-летней шведской активистки Греты Тунберг.

Издание The Hollywood Reporter пишет, что 28 сентября 44-летний актер выступил в Нью-Йорке на сцене благотворительного фестиваля Global Citizen 2019, организованного Хью Джекманом и его женой Деборрой-Ли Фернесс.

"В прошлую пятницу миллионы молодых людей не просто покинули свои учебные заведения и рабочие места [ради забастовки]. Они выразили свою позицию. Они показали пример истинного лидерства, в котором наша планета так отчаянно нуждается. Эти молодые люди четко, выразительно и без страха говорили, что время бездействия прошло, - сказал Ди Каприо. - Тем не менее, как ни странно, некоторые отреагировали на это движение оскорбительными твитами. Эти люди, кажется, больше заботятся о прибыли и своих собственных интересах, чем о будущем. Но мы знаем, что молодежное движение по защите климата сегодня более важно, чем когда-либо в истории человечества".

Актер добавил, что научное сообщество подтверждает угрозу, и если "вы не живете в альтернативной реальности, больше нет времени на отрицание".

Участники фестиваля говорили не только о климате. Так, 29-летняя актриса Дакота Джонсон (дочь Мелани Гриффит и Дона Джонсона) поддержала жертв сексуального насилия и рассказала об историях, с которыми столкнулась после того, как поделилась своим телефонным номером на сцене Global Citizen в 2018 году.

"Мне звонили с шести континентов, из 70 разных стран. Я собрала 60 часов реальных историй. Эти истории происходили с людьми всех возрастов и полов, но 95 процентов из них - женщины. Самой старшей жертве был 71 год, младшей - 11", - сказала актриса.

Джонсон объявила, что поделится некоторыми из этих историй в новом подкасте "The Left Ear", а целью ее является создание "безопасного и сострадательного обсуждения темы сексуального насилия".

"Мы живем во время, когда насилие на основе пола затрагивает более 35 процентов женщин во всем мире", - сказала звезда трилогии "Пятьдесят оттенков серого".

Перед завершением шоу фронтмен Coldplay и куратор фестиваля Крис Мартин рассказал зрителям о кампании Global Citizen 2020 года, кульминацией которой станет 10-часовое мероприятие с онлайн-трансляцией на пяти континентах. Концерт "Глобальная цель в прямом эфире" будет направлен на получение 350 миллиардов долларов, необходимых для достижения глобальных целей ООН в области устойчивого развития. Уже известно, что в нем примут участие Билли Айлиш, Metallica, Майли Сайрус и Лиззо.

"Число артистов будет расти, - пообещал Мартин. - И я надеюсь, что число граждан мира тоже вырастет".

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