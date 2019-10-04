Помощница Роберта Де Ниро хочет отсудить у него 12 миллионов за сексизм

В августе компания Роберта Де Ниро "Canal Productions" подала в суд на бывшую сотрудницу Грэм Чейз Робинсон, обвинив ее в злоупотреблении корпоративными средствами и просмотре сериалов на рабочем месте. Теперь Робинсон предъявила ответный иск, обвинив 76-летнего актера в сексизме и дискриминации женщин.

"Роберт Де Ниро - человек старых нравов, - цитирует издание The Hollywood Reporter жалобу, поданную в федеральный суд Нью-Йорка. - Он не принимает идею о том, что мужчины должны относиться к женщинам как к равным. Ему все равно, что дискриминация по признаку пола на рабочем месте нарушает закон. Мисс Робинсон является жертвой такого отношения".

37-летняя Робинсон также обвиняет знаменитого актера в нежелательном физическом контакте.

"Среди прочего, Де Ниро приказывал г-же Робинсон чесать ему спину, застегивать рубашку, поправлять воротник, завязывать галстук и будить его, когда он спит, - говорится в документе. - Де Ниро тоже стоял в стороне, когда его друг хлопал мисс Робинсон по ягодицам".

Бывшая помощница актера утверждает, что Де Ниро назвал ее "сукой" и "отродьем", а другую деловую партнерку назвал "п****й". Кроме того, актера обвиняют в вульгарных шутках и неуместных оскорбительных комментариях.

"Он шутил с миссис Робинсон о своем рецепте Виагры; хвастался своей молодой любовницей, которая была примерно ее возраста; приказал мисс Робинсон представить его в туалете. Также он говорил, что занятия физическим трудом сделают из нее человека", - пишет THR.

Робинсон добавляет, что с ней обращались как с "офисной женой" Де Ниро, поскольку на нее возлагались стереотипные женские обязанности и работа по дому.

"Положение г-жи Робинсон становилось все более невыносимым, и она несколько раз объявляла о своем намерении подать в отставку, - говорится в жалобе. - Де Ниро задействовал метод кнута и пряника. Он пообещал поощрить ее за работу и пригрозил последствиями, если она уйдет. К апрелю 2019 года у мисс Робинсон закончилось терпение, и она подала в отставку. Адвокат г-жи Робинсон сообщил об этом Де Ниро. В ответ Де Ниро отомстил, ложно охарактеризовав мисс Робинсон как бездельницу и воровку. Результаты оказались разрушительными для мисс Робинсон. Ее репутация и ее карьера были разрушены".

Робинсон требует не менее 12 миллионов долларов компенсации за дискриминацию по признаку пола, месть, нарушение "Закона о равной оплате труда" и различных других законов штата.

"Обвинения Грэм Чейз Робинсон против Роберт Де Ниро - за пределами абсурда", - ответил Том Харви, адвокат актера.

Ранее стало известно, что оперный певец Пласидо Доминго покинул Оперу Лос-Анджелеса в связи с секс-скандалом

Джастина Бибера, в свою очередь, обвинили в покупке дорогих экзотических котят породы Саванна. Их цена - 35 тысяч долларов

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.