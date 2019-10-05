RU  UA

Лайм

Андрей Данилко облапал участницу Х-фактора 10: видео

Судья музыкального шоу дважды опустил руки на бедра участницы Ирины Кульшенко

суббота, 5 октября 2019, 22:13
читати статтю українською

В 4 выпуске шоу "Х-фактор" 10 на канале СТБ выступила Ирина Кульшенко - бывшая участница украинской инди-поп группы Panivalkova. Девушка талантливо исполнила французскую песню "L`amant de minuit", самостоятельно аккомпанировала себе на синтезаторе и эмоционально поблагодарила судей - Ольгу Полякову, Настю Каменских, Олега Винника и Андрея Данилко - за четыре "да". Но когда Ирина бросилась обнимать членов жюри, Андрей Данилко позволил себе вольность: дважды опустил руки на ее бедра.

"Часто бывают люди, которые играют в оригинальность, надевают на голову шляпы. У вас как-то все это органично, не притянуто за уши. Идея с метрононом, который задавал тебе ритм, - это было очень трогательно. И мне кажется, ты можешь быть разной в этом проекте. Я говорю тебе да", - сказал Данилко.

Обрадовавшись, девушка бросилась обнимать и целовать судей в щеки. Когда она подошла к 46-летнему певцу и продюсеру, он не стал сдерживаться.

Ирина покинула сцену с улыбкой, но за кулисами сказала своему сопровождающему, указав при этом на бедра: "Андрей Данилко мне знаешь что сделал? Он меня вот здесь немного потрогал".

Судьи проекта также заметили поступок Данилко.

"А почему ты всех девочек трогаешь за попку?" - спросила Ольга Полякова.

"Это незаконно? - спросил у нее тот. Когда Полякова ответила, что это законно, он добавил. - Я люблю всех трогать".

Напомним, что в июле 2019 года Ольга Полякова Полякова объявила о создании женской партии и пообещала бороться с проявлениями сексизма и насмешками над женщинами.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Адовый плагиат: в сети обвинили Pianoбой и Alina Pash в краже идеи песни

Пользователи сети считают, что дуэтная песня Pianoбой и Алины Паш "Перша леді" похожа на трек группы Maroon 5.

Восхищаюсь способностями мужа: Брежнева ответила на слухи об измене Меладзе

Певица Вера Брежнева прокомментировала скандал с изменой, который разгорелся вокруг ее мужа Константина Меладзе.

Студентки актерской школы обвинили известного актера в сексуальной эксплуатации

Домогательства в Голливуде - Джеймса Франко обвинили студентки актерской школы

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: