Андрей Данилко облапал участницу Х-фактора 10: видео

В 4 выпуске шоу "Х-фактор" 10 на канале СТБ выступила Ирина Кульшенко - бывшая участница украинской инди-поп группы Panivalkova. Девушка талантливо исполнила французскую песню "L`amant de minuit", самостоятельно аккомпанировала себе на синтезаторе и эмоционально поблагодарила судей - Ольгу Полякову, Настю Каменских, Олега Винника и Андрея Данилко - за четыре "да". Но когда Ирина бросилась обнимать членов жюри, Андрей Данилко позволил себе вольность: дважды опустил руки на ее бедра.

"Часто бывают люди, которые играют в оригинальность, надевают на голову шляпы. У вас как-то все это органично, не притянуто за уши. Идея с метрононом, который задавал тебе ритм, - это было очень трогательно. И мне кажется, ты можешь быть разной в этом проекте. Я говорю тебе да", - сказал Данилко.

Обрадовавшись, девушка бросилась обнимать и целовать судей в щеки. Когда она подошла к 46-летнему певцу и продюсеру, он не стал сдерживаться.

Ирина покинула сцену с улыбкой, но за кулисами сказала своему сопровождающему, указав при этом на бедра: "Андрей Данилко мне знаешь что сделал? Он меня вот здесь немного потрогал".

Судьи проекта также заметили поступок Данилко.

"А почему ты всех девочек трогаешь за попку?" - спросила Ольга Полякова.

"Это незаконно? - спросил у нее тот. Когда Полякова ответила, что это законно, он добавил. - Я люблю всех трогать".

Напомним, что в июле 2019 года Ольга Полякова Полякова объявила о создании женской партии и пообещала бороться с проявлениями сексизма и насмешками над женщинами.

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