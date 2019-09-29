Победитель "Голосу країни" и "двойник" Брежневой: как прошел 3 выпуск шоу Х-фактор 10

28 сентября на телеканале СТБ прошел третий выпуск юбилейного десятого сезона вокального шоу "Х-фактор". Участники кастинга продемонстрировали звездным судьям свои певческие таланты.

В новом выпуске судейский состав менялся дважды. Первую часть шоу номера вокалистов оценивали Андрей Данилко, Игорь Кондратюк, Оля Полякова и грузинская джазовая певица Нино Катамадзе. Затем Катамадзе заменил итальянский тенор Алессандро Саффина, а Кондратюка - Настя Каменских.

Первым на сцену Х вышел фанат Андрея Данилко Даниил Суслов. Мальчику 14 лет и за месяц до шоу у него началась ломка голоса. Перед выходом к судьям участник очень переживал, не помешают ли ему эти изменения достойно выступить. Даня исполнил песню Faith, что означает "вера", и зажег своим выступлением не только публику в зале, но и жюри. Судьи сказали юному артисту четыре "да".

Мауро Бризотто специально приехал из Италии, чтобы поучаствовать в украинском шоу. Мужчина - владелец небольшого ресторанчика и он просто обожает петь. А Полякова, как оказалось, обожает лысых мужчин. Во время выступления итальянца Оля выбежала на сцену, но мужчина держал дистанцию.

"Я чувствую слабость в ногах, когда вижу лысого мужчину. Я подошла к нему потанцевать, но он меня испугался. Но ничего страшного, я все равно скажу ему "да", - произнесла Полякова. Положительную оценку дали также и остальные судьи кроме Данилко, который сказал "нет".

На кастинг пришел сын солистки группы "Лисапетний батальон", которая победила в шоу "Україна має талант-5". Парень вышел на сцену Х со своей группой БУХАРЬ’est band. Перед выступлением брутальный парень признался, что пришел на "Х-фактор", "чтобы не быть в тени матери". Музыканты исполнили зажигательную песню "Панк або пропав", но впечатлить судей им не удалось. Они получили только два "да" и не прошли в тренировочный лагерь.

Появление следующей участницы заставило судей краснеть. 20-летняя Татьяна Василевская знает 100 видов поцелуев и обучает им людей. Сначала девушка дала судьям мастер-класс, показав "сосущего енотика", а затем исполнила хит Chandelier. Вокальные данные участницы не впечатлили судей и они отправили девушку домой.

Настоящим сюрпризом для Игоря Кондратюка стало появление Анны Шут. Она уже приходила на "Х-фактор" в составе группы 3D. Девушка заметно похудела и решила попробовать себя в роли сольной певицы. Выступление вокалистки понравилось судьям и они решили дать ей шанс.

Подняла с места Нино Катамадзе и заставила ее танцевать девушка, которую судьи назвали копией Веры Брежневой. Ульяна Голиней - автор песен. Обычно девушка остается за кадром, но сегодня решила показать свой талант публике. Ее вокалу и зажигательной песне Sax судьи сказали четыре "да".

Самым проникновенным было выступление 17-летней киевлянки Дарьи Кравецкой. Девушка вышла на сцену с авторской песней о войне на Донбассе. Для юной участницы эта тема очень болезненная, поскольку в зоне боевых действий находится ее любимый человек. Несмотря на чувственное исполнение Настя Каменских сказала девушке "нет", назвав певицу слишком юной. Но три "да" от остальных судей позволили вокалистке пройти в тренировочный лагерь.

Поднял настроение судьям 18-летний участник из Сумской области Антон Вельбой. Он картавит и носит желтые очки, а еще – считает, что чем-то похож на MELOVIN. Немного странноватый на первый взгляд парнишка сумел покорить жюри своей харизмой и необычным тембром, и получить от них заветные "да".

Неоднозначную реакцию у судей вызвало выступление победителя четвертого сезона шоу "Голос країни" Игоря Грохоцкого, где его наставником был Святослав Вакарчук. Парень исполнил авторскую песню, но его прервал Андрей Данилко. Он сказал, что вокалист копирует манеру исполнения лидера ОЭ, и попросил исполнить другой трек. Во второй раз Игорю повезло больше, судьи смогли оценить его сильный вокал и пропустить в следующий тур.

Самым сильным стало выступление последней участницы - 24-летней Насти Сарцовой. Ее пение вызвало мурашки у Оли Поляковой, а также заставило судей аплодировать стоя.

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