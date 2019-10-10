Скандальный эпизод "Южного парка" о цензуре в Китае показали на улицах протестного Гонконга

После того, как последний эпизод 23 сезона "Южного парка" высмеял цензуру в Китае, мультсериал полностью удалили из китайского интернета. Создатели шоу Трей Паркер и Мэтт Стоун язвительно ответили на решение китайских властей, но протестующие в Гонконге по-достоинству оценили серию и показали ее прямо на улице.

Напомним, что массовые демонстрации продолжаются в Гонконге уже более 3 месяцев. Изначально население выступило против планов местного правительства выдавать своих заключенных властям Китая. Затем требования расширились: протестующие требуют демократических реформ, всеобщего избирательного права, расследования случаев полицейского насилия и отставки прокитайской главы администрации Гонконга Кэрри Лам.

Издание The Hollywood Reporter сообщает, что эпизод "Южного парка" "Банда в Китае" был показан на проекционном экране, установленном на улице в районе Шам Шуй По. На снимках видно, что вокруг экрана собралась толпа, с интересом наблюдая за происходящим.

"Сегодня вечером в Шам Шуй По эпизод "Южного парка" "Банда в Китае" был показан на улице большой и благодарной аудитории. Уличные кинотеатры были важным аспектом протестов в Гонконге, - пишет журналист Конг Цунг-ган в Твиттер. По его словам, кроме Южного парка на улицах Гонконга также показывали документальный фильм "Зима в огне: Борьба Украины за свободу" о Революции достоинства и корейский политический триллер "1987: Когда наступит день".

Неизвестно, кто был ответственным за показ. Протесты в Гонконге были организованы без лидера и анонимно, чтобы защитить участников от репрессий со стороны правительства.

Показ "Южного парка" вызвал широкую дискуссию на онлайн-форумах, поддерживаемых протестным движением. Многие хвалили создателей мультсериала Трея Паркера и Мэтта Стоуна как "пророков", а также редких представителей западных СМИ, желающих продемонстрировать свою позицию в ответ на усилия китайского правительства по подавлению международной свободы слова.

Пользователи также отметили, что показ был ценным, потому что он давал возможность пожилым членам общества, которые обычно не смотрят западные шоу, почувствовать, что некоторые влиятельные люди за границей поддерживают жителей Гонконга, когда многие другие угождают Пекину, чтобы не навредить бизнесу.

Иллюстрацией подобного поведения стало решение Apple удалить из своего магазина приложение, которое протестующие в Гонконге использовали для отслеживания перемещений полиции. Компания заявила, что оно нарушало правила, потому что оно использовалось для засады на полицию.

Приложение HKmap.live исчезло из App Store 9 октября, и накануне этого государственная газета Коммунистической партии "Жэньминь жибао" осудила Apple за предоставление доступа к приложению HKmap.live.

"Бизнес есть бизнес, а политика это политика. Никто не хочет втягивать Apple в продолжающиеся протесты в Гонконге. Но у людей есть основания полагать, что Apple смешивает бизнес с политикой и даже незаконными действиями. Apple должна подумать о последствиях своего неразумного и безрассудного решения", - цитирует Жэньминь жибао издание Deadline.

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