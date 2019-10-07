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Мультсериал "Южный парк" запретили в Китае за насмешки над цензурой

Всего одного эпизода с критикой китайского правительства хватило, чтобы сериал удалили из интернета

понедельник, 7 октября 2019, 18:00
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Все сезоны, эпизоды и обсуждения мультсериала "Южный парк" в Китае были удалены из интернета после выхода серии "Band in China". В ней создатели шоу Трей Паркер и Мэтт Стоун насмехаются над Голливудом за то, что он создает фильмы в угоду Китаю.

Издание The Hollywood Reporter пишет, что 3 эпизод 23 сезона "Южного парка" "Банда в Китае" / "Band in China" привлек внимание СМИ из-за резкой критики того, как Голливуд формирует свой контент, избегая любых оскорблений цензуры китайского правительства. Из-за этого правительственные цензоры в реальном мире набросились на мультсериал, удалив все видео, эпизоды и онлайн-обсуждения шоу из китайских потоковых сервисов, социальных сетей и даже фан-страниц.

THR сообщает, что сегодня в китайском интернете шоу отсутствует везде, где недавно было доступно. Поиски в социальной сети Weibo не обнаружили ни одного упоминания о "Южном парке" среди миллиардов сообщений. На потоковом сервисе Youku, принадлежащем интернет-гиганту Alibaba, все ссылки на клипы, эпизоды и даже полные сезоны шоу теперь мертвы. Если пользователи вручную вводят URL-адрес ранее созданной страницы, появляется сообщение о том, что "в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами этот раздел временно закрыт".

Драконовский ответ является нормой для авторитарного правительства Китая, которое, как известно, агрессивно подвергло цензуре Винни-Пуха, потому что некоторые местные пользователи Интернета по-доброму сравнивали президента Китая Си Цзиньпина с этим персонажем.

В эпизоде "Band in China" была показана пара сюжетных линий, критичных по отношению к Китаю. Один из них связан с тем, что Рэнди Марша поймали на попытке продать травку в Китае и отправили в рабочий лагерь, похожий на тот, который Пекин использовал в провинции Синьцзян для удержания и идеологической обработки миллиона китайских мусульман. Находясь в лагере, Рэнди сталкивается с Винни-Пухом.

Второй сюжет следует за Стэном, Джимми, Кенни и Баттерсом, создавших метал-группу, которая становится популярной и привлекает внимание менеджера, решающего снять о них фильм. Но затем сценарий постоянно меняется, чтобы фильм можно было безопасно распространять в Китае.

Несколько колких шуток также сделаны в сторону Disney. В серии есть сцена, где Микки Маус появляется, чтобы убедиться, что все его сотрудники (другие персонажи мультфильмов Marvel и Disney) играют в мяч с китайскими властями.

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