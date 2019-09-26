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Кэтрин Зета-Джонс поделилась редким фото с отцом мужа: скоро Кирку Дугласу исполнится 103 года

Вот он, старейший из ныне живущих звезд Голливуда!

четверг, 26 сентября 2019, 13:49
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25 сентября Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас отпраздновали день рождения: актрисе исполнилось 50 лет, а ее мужу - 75. Но вместо отчета с вечеринки или фотографий роскошных подарков Кэтрин опубликовала в Instagram фотографию со свекром Кирком Дугласом.

Прошлым вечером ужинали с Папочкой, - написала актриса. На фото она нежно обнимает 102-летнего актера, известного по ролям в фильмах "Жажда жизни" (1956) и "Спартак" (1960). 9 декабря Кирку Дугласу исполнится 103.

За жизнью Кэтрин Зета-Джонс в Instagram следят 2,8 млн фолловеров. Фанатам актрисы выдалась редкая возможность увидеть одного из последних живых представителей "Золотой эпохи Голливуда".

Сын Кирка Майкл Дуглас также недавно публиковал фото с отцом. Он выбрал их совместный снимок 1969 года, сделанный на съемках фильма "Привет герою".

Кирк Дуглас вырос в бедной семье с родителями-иммигрантами и шестью сестрами. В 1946 году он дебютировал в фильме "Странная любовь Марты Айверс", и уже в 50-х превратился в ведущую звезду серьезных драм, вестернов и военных фильмов. За свою карьеру он снялся в более чем 90 картинах.

После того, как Кирк Дуглас едва пережил крушение вертолета в 1991 году, а затем перенес инсульт в 1996 году, он сосредоточился на своей духовной и семейной жизни. В день своего 99-летия актер пожертвовал колоссальные 15 млн долларов на строительство центра по уходу за людьми с болезнью Альцгеймера, а на праздновании его 100-летнего юбилея в 2016 году присутствовали около 200 человек.

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