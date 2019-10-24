Адвокаты и шпионы: Роуз Макгоуэн рассказала, как Вайнштейн запугивал ее после изнасилования

Актриса Роуз Макгоуэн в новом судебном иске утверждает, что опальный продюсер Харви Вайнштейн предпринял жесткие действия, когда узнал, что она собирается написать в мемуарах об изнасиловании в 1997 году. Издание The Guardian со ссылкой на судебные документы пишет, что Вайнштейн, по словам актрисы, нанял команду помощников, юристов и шпионов, чтобы запугать и заставить ее замолчать.

"Это дело о дьявольской и незаконной попытке одного из самых влиятельных людей Америки и его представителей заставить замолчать жертв сексуального насилия. И речь идет о смелых женщинах и журналистах, которые продолжали раскрывать правду", - утверждает актриса в иске.

В заявлении адвокатов Макгоуэн говорится, что "обвиняемые использовали незаконную тактику в размашистой клеветнической кампании для обмана, злословия и маргинализации Макгоуэн".

Иск, который включает в себя заявления о вымогательствах, нарушении Федерального закона о прослушке телефонных разговоров, вторжении в личную жизнь, мошенничестве и преднамеренном причинении эмоциональных переживаний, приводит имена Вайнштейна, а также его адвокатов Дэвида Бойса, Лизы Блум и частного разведывательного агентства "Black Cube".

Макгоуэн утверждает, что после начала ее работы над мемуарами "Храбрая", в которых она планировала описать насилие со стороны продюсера, Вайнштейн заручился поддержкой "Black Cube", чтобы получить информацию о книге.

В ответ на жалобу адвокат Вайнштейна Филлис Купферштейн сообщил Hollywood Reporter, что эти обвинения являются необоснованными.

"Раз и навсегда будет доказано, что Роуз Макгоуэн является тем, кем она является: ищущей рекламу, ищущей деньги, - сказал Купферштейн. - С того момента, как она требовала многомиллионную выплату в обмен на то, чтобы не выдвигать эти необоснованные обвинения, которые мы отвергли, мы знали, что она ждет подходящего времени, чтобы начать это. Мы докажем, что у этого дела нет юридических оснований".

Макгоуэн была одной из первых среди десятков женщин, которые обвиняли Вайнштейна в сексуальных проступках. Осенью 2017 года New York Times и New Yorker начали публиковать заявления о сексуальных домогательствах Вайнштейна, которые помогли начать движение #MeToo и разоблачить многих других влиятельных мужчин.

Блум, которую Макгоуэн называет в иске, когда-то была известным адвокатом по правам жертв, но пошла работать на Вайнштейна за 895 долларов в час, чтобы "похоронить расследования журналистов и дискредитировать его обвинителей", сообщает New York Times.

Вайнштейн отрицает все обвинения в несогласованном сексе. В следующем году он предстанет перед судом, и ему будет предъявлено пять обвинений в хищническом сексуальном поведении, преступном сексуальном акте, изнасиловании первой степени и изнасиловании третьей степени.

В 2019 году Роуз Макгоуэн посетила международный кинофестиваль в Одессе. В интервью Lime она рассказала о своем активизме, страхах и даже о нездоровой диете Мэрлина Мэнсона.

Ранее Брэд Питт рассказал, как защитил Гвинет Пэлтроу от домогательств Харви Вайнштейна. Актер вступился за бывшую девушку, когда той было всего 22 года.

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