RU  UA

Лайм

На супермодель Эмили Ратаковски подали в суд за фото в Instagram

Нынче папарацци не позволяют звездам делиться их снимками в соцсетях

четверг, 24 октября 2019, 19:04
читати статтю українською

Фотограф и профессиональный папарацци Роберт О'Нил подал иск на модель Эмили Ратаковски и ее компанию Emrata Holdings Inc за нарушение авторских прав. Обвинитель хочет, чтобы 28-летняя красотка выплатила ему 150 тысяч долларов за публикацию его фото в Instagram.

Издание E! News со ссылкой на судебные документы пишет, что Ратаковски не получила от него разрешение на публикацию фото, на котором модель закрывает букетом цветов лицо во время прогулки по Нью-Йорку. О'Нил предъявляет иск о возмещении ущерба в размере 150 000 долларов и требует всю прибыль, которую она получила от его работы.

Это не первый раз, когда папарации подает в суд на знаменитость. В прошлом месяце он предъявил аналогичное обвинение модели Джиджи Хадид: та разместила в Instagram фотографию своего бывшего парня Зейна Малика.

"Это действие вызвано несанкционированным воспроизведением и публичной демонстрацией защищенной авторским правом фотографии английского певца и автора песен Зейна Малика, принадлежащей и зарегистрированной профессиональным фотографом из Нью-Йорка О'Нилом, - говорится в судебных документах. - Джиджи Хадид не имеет и никогда не имела лицензии или иного разрешения для воспроизведения, публичного показа, распространения и / или использования фотографии".

Более того, только на прошлой неделе Джастин Бибер столкнулся с той же проблемой. Ему предъявили иск за то, что он поделился изображением, на которое у него не было прав. Однако поп-звезда в социальных сетях заявил, что все же помирился с фотографом Робертом Барбера.

  • Совсем недавно на Дженнифер Лопес также подали в суд за публикацию ее собственного фото в Instagram. Актриса и певица разместила в социальной сети милый снимок с женихом, нечаянно нарушив закон.
  • Эмили Ратаковски заподозрили в беременности после странного поста в Instagram. Все потому, что модель подписала фото с мужем "Мама и папа".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Адвокаты и шпионы: Роуз Макгоуэн рассказала, как Вайнштейн запугивал ее после изнасилования

Испуганная Леся Никитюк в ответ разыграла Педана: похоже, ее пранк оказался круче

Ведущая испугалась, но тут же придумала, как отомстить шутнику. И ей это удалось

Травля - это и есть "совок": украинская певица вступилась за хор Веревки

По словам артистки, украинцы враз перечеркнули все заслуги могучего хора

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: