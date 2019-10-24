На супермодель Эмили Ратаковски подали в суд за фото в Instagram

Фотограф и профессиональный папарацци Роберт О'Нил подал иск на модель Эмили Ратаковски и ее компанию Emrata Holdings Inc за нарушение авторских прав. Обвинитель хочет, чтобы 28-летняя красотка выплатила ему 150 тысяч долларов за публикацию его фото в Instagram.

Издание E! News со ссылкой на судебные документы пишет, что Ратаковски не получила от него разрешение на публикацию фото, на котором модель закрывает букетом цветов лицо во время прогулки по Нью-Йорку. О'Нил предъявляет иск о возмещении ущерба в размере 150 000 долларов и требует всю прибыль, которую она получила от его работы.

Это не первый раз, когда папарации подает в суд на знаменитость. В прошлом месяце он предъявил аналогичное обвинение модели Джиджи Хадид: та разместила в Instagram фотографию своего бывшего парня Зейна Малика.

"Это действие вызвано несанкционированным воспроизведением и публичной демонстрацией защищенной авторским правом фотографии английского певца и автора песен Зейна Малика, принадлежащей и зарегистрированной профессиональным фотографом из Нью-Йорка О'Нилом, - говорится в судебных документах. - Джиджи Хадид не имеет и никогда не имела лицензии или иного разрешения для воспроизведения, публичного показа, распространения и / или использования фотографии".

Более того, только на прошлой неделе Джастин Бибер столкнулся с той же проблемой. Ему предъявили иск за то, что он поделился изображением, на которое у него не было прав. Однако поп-звезда в социальных сетях заявил, что все же помирился с фотографом Робертом Барбера.

Совсем недавно на Дженнифер Лопес также подали в суд за публикацию ее собственного фото в Instagram. Актриса и певица разместила в социальной сети милый снимок с женихом, нечаянно нарушив закон.

Эмили Ратаковски заподозрили в беременности после странного поста в Instagram. Все потому, что модель подписала фото с мужем "Мама и папа".

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