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Украинский ведущий неудачно разыграл Лесю Никитюк - звезде потребовалась помощь медиков

Из-за жесткого пранка ведущая прекратила отношения с коллегой

четверг, 24 октября 2019, 11:26
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Украинский ведущий Александр Педан жестко разыграл коллегу Лесю Никитюк, из-за чего знаменитости потребовалась помощь медиков. Сейчас ведущая в порядке, ей ввели успокоительные препараты.

Об этом Никитюк рассказала в личных Instagram-сториз. Подробностей произошедшего нет, но по словам ведущей, это был правдоподобный пранк со стрельбой и полицией, который не на шутку испугал ее. Обратилась в своем ролике Никитюк и к Педану. С сегодняшнего дня она намерена прекратить любое общение с коллегой.

"Сегодня в 9 утра меня очень хреново разыграли. Была стрельба, полиция, я очень испугалась. Сейчас мне капают корвалол. Я хочу заявить, что прекращаю любые отношения и дружбу с Александром Педаном. Саша, это реально не смешно, - обратилась к ведущему Никитюк. - Галочку получил, подругу потерял".

Вскоре после этого Александр Педан публично извинился перед Никитюк. Короткие видео он также опубликовал в "сториз", так как ведущая не принимает его звонков. По словам Педана, это действительно был жесткий розыгрыш, но его авторы были уверены, что Никитюк их раскусит.

"Мы реально перегнули. Я пытался дозвониться к Лесе, извиниться, но она сбивает меня <...> Я лично заявляю, и вся команда, что это было слишком, прости. Мы думали, что ты нас раскусишь, но получилось так, что мы тебя напугали. Прости, мы не хотели этого", - объяснился на видео Педан.

Других подробностей произошедшего пока нет. Утром, за час до новостей о розыгрыше Леся Никитюк также рассказывала в "сториз" о забавном курьезе возле ее автомобиля в жилом дворе - двое мужчин заблокировали ее авто, якобы празднуя день рождения просто на асфальте. Судя по всему, это было начало пранка Педана.

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