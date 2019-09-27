Над звездой Джонни Деппа на голливудской Аллее славы надругались вандалы

В 1999 году на "Аллее славы" в Голливуде появилась именная звезда Джонни Деппа. Медный символ, вмонтированный в террацовую плиту на тротуаре Голливудского бульвара, отметил достижения Деппа в киноиндустрии. К тому времени актер снялся в фильмах "Мертвец", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Сонная лощина", и по праву считался звездой А-класса. Но в последние годы карьера Деппа пошла под откос, а сам он был обвинен в домашнем насилии бывшей женой Эмбер Херд. Теперь фанаты, туристы и просто случайные прохожие обнаружили, что кто-то осквернил звезду Деппа.

Издание Daily Mail пишет, что памятный знак испортили тремя оскорблениями. Самое приличное из них называет Деппа "фальшивкой" (phoney), остальные (a** и b****) - нецензурные.

56-летний Депп считается одним из самых универсальных и плодотворных актеров своего поколения. Он был номинирован на премию "Оскар" за роли в фильмах "Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины" (2003), "Волшебная страна" (2004) и "Суини Тодд: демон-парикмахер с Флит-стрит" (2007).

Длинный список запоминающихся ролей помог Деппу занять третье место в списке самых кассово-успешных актеров мира, поскольку фильмы с его участием собрали более 10 миллиардов долларов во всем мире. Но в последние годы кинокритики не жалуют актера, и он, по большей части, появляется в СМИ в контексте скандалов с Эмбер Херд, грандиозных растрат и финансовых проблем.

Последней работой Джонни Деппа стал фильм "В ожидании варваров" - экранизация романа нобелевского лауреата Джона Кутзее. Эту книгу Нобелевский комитет "назвал политическим триллером в лучших традициях Джозефа Конрада, в котором наивный идеалист открывает двери к ужасу". Актер представил фильм на Венецианском кинофестивале 6 сентября 2019. Пока в сети нет его полного трейлера, но короткий тизер показывает Деппа в роли полковника Джолла и Майкла Райлэнса в роли Магистрата.

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