MARUV стала певицей года в России: она лично отправилась за наградой

Украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун) получила новую награду в России. Артистка была признана певицей года по версии издания Glamour.
Церемония вручения премии Glamour "Женщина года" состоялась вечером 12 ноября в Москве. Самых успешных в РФ в 2019 году выбирали в двенадцати номинациях. В категории "Певица года" победила MARUV.
Исполнительница лично отправилась в Москву за наградой. Статуэтку ей вручили продюсер Яна Рудковская и ее супруг Евгений Плющенко.
Что касается главной награды, то ее получила тоже украинка. "Женщиной года" по версии российского журнала Glamour стала телеведущая Регина Тодоренко.
- Ранее украинская исполнительница MARUV похвасталась фанам успехами в Европе - в ночь на 4 ноября певица получила в Испании награду MTV Europe Music Awards. Что правда, в категории "Лучший российский исполнитель".
- Позже MARUV пожаловалась на "перекручивание фактов" и объяснилась за премию Best Russian Act. Певица заявила, что эта номинация "не привязана к стране или к гражданству".
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