MARUV стала певицей года в России: она лично отправилась за наградой

Украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун) получила новую награду в России. Артистка была признана певицей года по версии издания Glamour.

Церемония вручения премии Glamour "Женщина года" состоялась вечером 12 ноября в Москве. Самых успешных в РФ в 2019 году выбирали в двенадцати номинациях. В категории "Певица года" победила MARUV.

Исполнительница лично отправилась в Москву за наградой. Статуэтку ей вручили продюсер Яна Рудковская и ее супруг Евгений Плющенко.

Что касается главной награды, то ее получила тоже украинка. "Женщиной года" по версии российского журнала Glamour стала телеведущая Регина Тодоренко.

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