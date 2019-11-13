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MARUV стала певицей года в России: она лично отправилась за наградой

А женщиной года в этой стране стала тоже украинка

среда, 13 ноября 2019, 10:04
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Украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун) получила новую награду в России. Артистка была признана певицей года по версии издания Glamour.

Церемония вручения премии Glamour "Женщина года" состоялась вечером 12 ноября в Москве. Самых успешных в РФ в 2019 году выбирали в двенадцати номинациях. В категории "Певица года" победила MARUV.

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Публикация от Glamour_Russia (@glamour_russia)

Исполнительница лично отправилась в Москву за наградой. Статуэтку ей вручили продюсер Яна Рудковская и ее супруг Евгений Плющенко.

Что касается главной награды, то ее получила тоже украинка. "Женщиной года" по версии российского журнала Glamour стала телеведущая Регина Тодоренко.

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