Сын королевы Елизаветы II дал скандальное интервью о дружбе с осужденным секс-преступником

Принца Эндрю, второго сына королевы Елизаветы II, раскритиковали в соцсетях за интервью BBC Newsnight, в котором он попытался объяснить свои отношения с Джеффри Эпштейном - американским финансистом и осужденным сексуальным преступником, который был обвинен в торговле несовершеннолетними и покончил с собой в тюремной камере в августе 2019 года.

В интервью принц Эндрю неоднократно утверждал, что никогда не был "близким другом" Эпштейна, хотя неоднократно бывал у него в гостях и даже приглашал на королевские мероприятия в Виндзоре и Сандрингеме.

В 2010 году герцог Йоркский посетил Эпштейна в Нью-Йорке после того, как тот был осужден за вовлечение несовершеннолетней в проституцию. По его словам, он был там, чтобы "лично объяснить" финансисту, что они больше не могут общаться. Принц Эндрю сказал, что оставался в резиденции Эпштейна в течение нескольких дней только потому, что "так было удобно".

В социальных сетях интервью сына Елизаветы II назвали бессвязным и противоречивым, в том числе из-за того, как яростно он отрицал обвинения в сексе с несовершеннолетней Вирджиней Робертс Джуффре. Сама она утверждает, что получила от Эпштейна 15 000 долларов после того, как занималась сексом с принцем в 2001 году, когда ей было 17 лет.

Эндрю заявил, что не помнит, чтобы когда-либо встречал 17-летнюю Джуффре и не мог заниматься с ней сексом в Лондоне 10 марта 2001 года, потому что в тот день отвез своих детей в пиццерию на вечеринку.

Джуффре показала фотографию, на которой позирует с принцем в Лондоне, и недавно призвала его выступить перед репортерами

"Он точно знает, что сделал, и я надеюсь, что он будет честным", - цитирует женщину The Hollywood Reporter. По ее словам, Эпштейн летал с ней по всему миру и продавал влиятельным мужчинам, а с принцем Эндрю она встречалась трижды: в Лондоне, Нью-Йорке и на Виргинских островах.

После выхода интервью пользователи в Twitter раскритиковали принца Эндрю.

"Это одно из самых удивительных интервью, которое я когда-либо видел, - написал известный журналист и телеведущий Пирс Морган. - Блестящий разбор от [журналистки] Эмили Мейтлис и отчаянная постыдная ерунда от принца Эндрю. Зачем он это сделал? Безумие".

Актриса и активистка Роуз Макгоуэн предположила, что причина, по которой принц Эндрю не смог вспомнить своего обвинителя, заключалась в том, что вокруг него было слишком много девушек.

"Может ли принц Эндрю не помнить Вирджинию Робертс, его обвинителя, потому что там было слишком много молодых девушек? Я правильно расслышала?" - написала она.

Эндрю сказал, что впервые встретил Эпштейна через три года после того, развелся со своей женой Сарой Фергюсон в 1996 году, и что видел его "не чаще, чем один или два раза в год".

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