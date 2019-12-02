Насильник, а не звезда: лекцию оскароносного режиссера бойкотировали из-за секс-скандала

86-летний режиссер Роман Полански приехал в родную Польшу, чтобы получить награду и представить фильм "Офицер и шпион", но торжество омрачилось бойкотом. Студенты и сотрудники Киношколы в городе Лодзь запустили онлайн-петицию против его запланированного появления, пишет Variety.

"Как и любое другое учебное заведение, наша Киношкола должна быть местом, где осуждается сексуальное насилие", - говорится в петиции. Активисты напомнили, что оскароносного режиссера обвиняли в многочисленных сексуальных преступлениях. Сам он признал себя виновным в изнасиловании несовершеннолетней в Калифорнии, но бежал из США в 1978 году до вынесения приговора.

Полански окончил Лодзинскую киношколу в 1959 году, где также получил почетную докторскую степень. Его противники пообещали сделать "все, что в их силах", чтобы он даже не вошел в здание. Группа молодых демонстрантов подняла плакаты с надписью "Насильник, а не звезда", повздорила с защитниками Полански, и успокаивать их пришлось полиции.

Ректор киношколы, Мариуш Гжегожек, заступился за Полански и похвалил его заслуги.

"Роман Полански - великий художник кино, наш самый выдающийся выпускник. Он неоднократно выражал большое уважение к нашей школе, - сказал Гжегожек. - Мы в долгу перед ним. Мы не можем выносить вердикты по таким неоднозначным и сложным вопросам, как обвинения против Романа Полански. Поэтому то, что сообщество его альма-матер выражает негодование и хлопает дверью перед его лицом, мне кажется крайне неуместным поступком".

Визит и бойкот Полански вызвали бурную дискуссию в Интернете и местных СМИ, а над звездой режиссера на аллее славы в Лодзи уже успели надругаться.

Студенческий совет киношколы опубликовал заявление, в котором подчеркивается роль учреждения как «открытого» пространства для дискуссий.

"Мы не суд. Не нам судить Романа Полански. Однако мы обеспокоены сообщениями в СМИ, утверждающими, что ВЕСЬ студенческий коллектив выступил против запланированной встречи с величайшим выпускником нашего университета. Мы уважаем всех вас, и каждый имеет право говорить. Однако мы не согласны с ненавистью, которая все чаще и чаще заменяет предметный и рациональный дискурс", - написали они.

За свою 66-летнюю карьеру Роман Полански удостоился наград "Золотой пальмовой ветви" в Каннах, "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля, "Оскара", "Сезара", "Золотого глобуса" и премии BAFTA за лучшую режиссуру. Его самые известные фильмы - "Ребенок Розмари", "Китайский квартал", "Девятые врата", "Пианист".

60-летняя француженка обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании. Предполагаемый инцидент произошел почти 45 лет назад.

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