Президент Бразилии обвинил ДиКаприо в лесных пожарах: что ответил актер

Леонардо ДиКаприо опроверг странные заявления президента Бразилии Жаира Болсонару о том, что он финансировал пожары в лесах Амазонки ради "мошеннического сбора пожертвований" Всемирным фондом дикой природы (WWF).

"Этот Леонардо ДиКаприо - крутой парень, верно? - цитирует Болсонару издание Reuters. - Давать деньги, чтобы поджечь Амазонку".

ДиКаприо является активным сторонником борьбы с изменением климата, часто публикует в Твиттере информацию об экологических проблемах, включая лесные пожары в Амазонии. Его фонд занимается проектами, которые "защищают уязвимую дикую природу от вымирания".

Болсонару обвинил ДиКаприо в финансировании пожаров после ареста четырех членов неправительственной организации "Пожарная команда Альтер-ду-Чао", которых обвинили в умышленном поджоге леса с целью собрать больше пожертвований. Они были освобождены в четверг по приказу судьи.

Политики и другие неправительственные организации жестко раскритиковали арест, заявив, что он является частью согласованной задачи правительства Болсонару преследовать экологические группы. Правый президент Бразилии обвинял в лесных пожарах различные организации, включая WWF.

"WWF проводит кампанию против Бразилии, связывается с Леонардо Ди Каприо, тот жертвует 500 000 долларов. Часть этих денег пошла на людей, которые поджигали. Леонардо ДиКаприо, вы способствуете пожарам в Амазонии", - сказал Болсонару.

На обвинения президента актер ответил в Instagram.

"В это кризисное время для Амазонки я поддерживаю жителей Бразилии, которые работают над сохранением своего природного и культурного наследия. Они являются удивительным примером приверженности и страсти, необходимых для сохранения окружающей среды. На карту поставлено будущее этих незаменимых экосистем, и я горжусь тем, что защищаю их, - написал ДиКаприо. - Мы не финансировали целевые организации. Я по-прежнему привержен поддержке бразильских коренных народов, местных органов власти, ученых, преподавателей и широкой общественности, которые неустанно работают над тем, чтобы защитить Амазонку ради будущего всех бразильцев".

Леонардо ДиКаприо пристыдил людей, отрицающих глобальное потепление. Актер выступил с речью на благотворительном фестивале Global Citizen 2019.

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