В сети разгорелся скандал вокруг рождественской рекламы велотренажеров - акции бренда рухнули на 9%

Производитель велотренажеров, бренд Peloton, оказался под шквалом критики и обвинений в сексизме. Все дело в рождественской рекламе, в сюжете которой супруг дарит жене тренажер.

Видео разошлось по СМИ и соцсетям, только на YouTube его посмотрели уже более 2 млн пользователей. Назвать успехом это трудно. Даже хотя бы по той причине, что за последние несколько дней акции компании упали на 9%, сообщает BBC.

Сюжет короткого видео основывается на том, что супруг дарит жене на рождество велотренажер. Весь следующий год она записывает видео со своими тренировками и показывает их мужу, чтоб тот гордился ее успехами. "Год назад я не осознавала, как это изменит меня", - говорит в кадре девушка.

Вскоре после выхода рекламы на компанию обрушилась массовая критика. В частности, посыпались обвинения в сексизме, поскольку подарок на рождество выглядит так будто мужчина упрекает жену в лишнем весе.

"Твое лицо, когда тебе приходится снимать видео и доказывать мужу, что ты прилагаешь все усилия, чтобы выглядеть для него худой", - пишут в Twitter.

Некоторые женщины в соцсетях настолько возмутились роликом, что пригрозили своим мужьям разводом, если те вздумают подарить им Peloton.

Высказалась о ситуации и комедийная писательница Джесс Дуэк: "Единственный способ насладиться рекламой Peloton — это представить, что это первая минута эпизода "Черного зеркала".

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