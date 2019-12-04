Школьник зарабатывал $10 тыс. в месяц на мемах, но Instagram удалил его профиль

Донедавна школьнику из Пенсильвании (США) Роуэну Уинчу принадлежал один из самых популярных мем-аккаунтов в Instagram. За его обновлениями следили более миллиона человек, что позволяло автору зарабатывать порядка $10 000 в месяц. Последнее время Уинч усердно копил на автомобиль Tesla, который мечтал купить после своего 16-летия, однако этим летом модераторы соцсети провели массовую чистку подобных страниц. В черный список угодил и паблик юного креативщика.

Фото: nytimes.com

Первая подобная чистка прошла зимой прошлого года. Тогда модераторы Instagram здорово подчистили аккаунты с мемами и прочим подобным контентом, но Роуэну повезло. Летом в бан-лист попал и его аккаунт, из-за чего парень буквально впал в депрессию. Журналисты The New York Times пообщались со школьником спустя полгода и рассказали, как он живет сегодня.

Помимо главного аккаунта Уинчу принадлежало еще несколько страниц с мемами. Для их содержания подросток нанял дизайнера иллюстраций и аватаров, а также стал покупать рекламу. На момент удаления на страницу @Zuccccccccccc были подписаны 1,2 млн пользователей. Ежедневного Уинч публиковал там порядка 100 новых мемов, 10 из которых содержали рекламу. Так в определенный момент ежемесячный доход парня приблизился к цифре в $10 000.

На первые полученные деньги Уинч купил себе стильные кроссовки, новый iPhone XR и кошелек от Gucci. После этого парень стал копить на автомобиль Илона Маска и планировал в следующем году получить права: "Аккаунт с мемами определенно сделал меня более независимым. Каждый день я получаю много дерьма от людей, но со временем я стал более толстокожим. Я узнал, что людям нравится и не нравится, и научился ставить интересы других выше собственных".

Фото: nytimes.com

Как ни старался парень обжаловать решение соцсети, все попытки были безуспешными. Примечательно, что раньше его аккаунт уже блокировали, но школьнику удавалось его восстановить. Этим летом его удалили бесповоротно, и как объяснили позже в Instagram - якобы за нарушение правил соцсети.

За удалением аккаунта последовала депрессия и неуверенность в себе. Некоторое время парень избегал активного общения с друзьями и не мог отделаться от чувства, что потерял цель в жизни: "С @Zuccccccccccc я чувствовал, что у меня есть цель и я делаю то, что приносит пользу многим людям, а теперь ощущаю себя потерянным".

С момента чистки прошло почти полгода, и сегодня Роуэн взялся развивать два новых мем-аккаунта. Еще, по словам школьника, его очень вдохновляют YouTube-блогеры вроде CallMeCarson или PewDiePie. Но работе с алгоритмами платформы еще предстоит поучиться.

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