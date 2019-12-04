Школьник зарабатывал $10 тыс. в месяц на мемах, но Instagram удалил его профиль

Донедавна школьнику из Пенсильвании (США) Роуэну Уинчу принадлежал один из самых популярных мем-аккаунтов в Instagram. За его обновлениями следили более миллиона человек, что позволяло автору зарабатывать порядка $10 000 в месяц. Последнее время Уинч усердно копил на автомобиль Tesla, который мечтал купить после своего 16-летия, однако этим летом модераторы соцсети провели массовую чистку подобных страниц. В черный список угодил и паблик юного креативщика.
Первая подобная чистка прошла зимой прошлого года. Тогда модераторы Instagram здорово подчистили аккаунты с мемами и прочим подобным контентом, но Роуэну повезло. Летом в бан-лист попал и его аккаунт, из-за чего парень буквально впал в депрессию. Журналисты The New York Times пообщались со школьником спустя полгода и рассказали, как он живет сегодня.
Помимо главного аккаунта Уинчу принадлежало еще несколько страниц с мемами. Для их содержания подросток нанял дизайнера иллюстраций и аватаров, а также стал покупать рекламу. На момент удаления на страницу @Zuccccccccccc были подписаны 1,2 млн пользователей. Ежедневного Уинч публиковал там порядка 100 новых мемов, 10 из которых содержали рекламу. Так в определенный момент ежемесячный доход парня приблизился к цифре в $10 000.
На первые полученные деньги Уинч купил себе стильные кроссовки, новый iPhone XR и кошелек от Gucci. После этого парень стал копить на автомобиль Илона Маска и планировал в следующем году получить права: "Аккаунт с мемами определенно сделал меня более независимым. Каждый день я получаю много дерьма от людей, но со временем я стал более толстокожим. Я узнал, что людям нравится и не нравится, и научился ставить интересы других выше собственных".
Как ни старался парень обжаловать решение соцсети, все попытки были безуспешными. Примечательно, что раньше его аккаунт уже блокировали, но школьнику удавалось его восстановить. Этим летом его удалили бесповоротно, и как объяснили позже в Instagram - якобы за нарушение правил соцсети.
За удалением аккаунта последовала депрессия и неуверенность в себе. Некоторое время парень избегал активного общения с друзьями и не мог отделаться от чувства, что потерял цель в жизни: "С @Zuccccccccccc я чувствовал, что у меня есть цель и я делаю то, что приносит пользу многим людям, а теперь ощущаю себя потерянным".
С момента чистки прошло почти полгода, и сегодня Роуэн взялся развивать два новых мем-аккаунта. Еще, по словам школьника, его очень вдохновляют YouTube-блогеры вроде CallMeCarson или PewDiePie. Но работе с алгоритмами платформы еще предстоит поучиться.
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